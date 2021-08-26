#Букви розповідають, де і коли дивитися трансляцію.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00 за Києвом. Вона буде проходити в Стамбулі (Туреччина) і транслюватиметься в прямому етері на сайті UEFA.com.
Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.
Хто бере участь у розіграші?
До групового етапу кваліфікувалися 26 клубів. Решта шість місць дісталися переможцям раунду плей-офф.
- Іспанія: “Атлетіко”, “Реал”, “Барселона”, “Севілья”, “Вільяреал”
- Англія: “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Челсі”
- Німеччина: “Баварія”, “РБ Лейпциг”, “Боруссія” Дортмунд, “Вольфсбург”
- Італія: “Інтер”, “Мілан”, “Аталанта”, “Ювентус”
- Франція: “Лілль”, “Парі Сен-Жермен”
- Португалія: “Спортинг”, “Порту”, “Бенфіка”
- Нідерланди: “Аякс”
- Росія: “Зеніт”
- Австрія: “Зальцбург”
- Бельгія: “Брюгге”
- Україна: “Динамо” Київ, “Шахтар”
- Туреччина: “Бешикташ”
- Швейцарія: “Янг Бойз”
- Швеція: “Мальме”
- Молдова: “Шериф”
Учасників поділять на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА.
Решта команд будуть розподілені по кошиках 2-4 відповідно до клубного рейтингу.
Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Інші обмеження будуть оголошені перед жеребкуванням.
Якщо ж асоціації представлені на груповому двома учасниками, їх клуби будуть об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма або більше представниками будуть утворені по дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій і будуть затверджені перед жеребкуванням.
Коли відбудуться матчі групового етапу?
Розклад з конкретними матчами буде оприлюднено після жеребкування. Дати матчів наведені нижче:
- Тур 1: 14/15 вересня
- Тур 2: 28/29 вересня
- Тур 3: 19/20 жовтня
- Тур 4: 2/3 листопада
- Тур 5: 23/24 листопада
- Тур 6: 7/8 грудня