#Букви розповідають, де і коли дивитися трансляцію.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00 за Києвом. Вона буде проходити в Стамбулі (Туреччина) і транслюватиметься в прямому етері на сайті UEFA.com.

Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.

Хто бере участь у розіграші?

До групового етапу кваліфікувалися 26 клубів. Решта шість місць дісталися переможцям раунду плей-офф.

Іспанія: “Атлетіко”, “Реал”, “Барселона”, “Севілья”, “Вільяреал”

Англія: “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Челсі”

Німеччина: “Баварія”, “РБ Лейпциг”, “Боруссія” Дортмунд, “Вольфсбург”

Італія: “Інтер”, “Мілан”, “Аталанта”, “Ювентус”

Франція: “Лілль”, “Парі Сен-Жермен”

Португалія: “Спортинг”, “Порту”, “Бенфіка”

Нідерланди: “Аякс”

Росія: “Зеніт”

Австрія: “Зальцбург”

Бельгія: “Брюгге”

Україна: “Динамо” Київ, “Шахтар”

Туреччина: “Бешикташ”

Швейцарія: “Янг Бойз”

Швеція: “Мальме”

Молдова: “Шериф”

Учасників поділять на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА.

Решта команд будуть розподілені по кошиках 2-4 відповідно до клубного рейтингу.

Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Інші обмеження будуть оголошені перед жеребкуванням.

Якщо ж асоціації представлені на груповому двома учасниками, їх клуби будуть об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма або більше представниками будуть утворені по дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій і будуть затверджені перед жеребкуванням.

Коли відбудуться матчі групового етапу?

Розклад з конкретними матчами буде оприлюднено після жеребкування. Дати матчів наведені нижче: