#Букви розповідають, де і коли дивитися трансляцію.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00 за Києвом. Вона буде проходити в Стамбулі (Туреччина) і транслюватиметься в прямому етері на сайті UEFA.com.

Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.

Хто бере участь у розіграші?

До групового етапу кваліфікувалися 26 клубів. Решта шість місць дісталися переможцям раунду плей-офф.

  • Іспанія: “Атлетіко”, “Реал”, “Барселона”, “Севілья”, “Вільяреал”
  • Англія: “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Челсі”
  • Німеччина: “Баварія”, “РБ Лейпциг”, “Боруссія” Дортмунд, “Вольфсбург”
  • Італія: “Інтер”, “Мілан”, “Аталанта”, “Ювентус”
  • Франція: “Лілль”, “Парі Сен-Жермен”
  • Португалія: “Спортинг”, “Порту”, “Бенфіка”
  • Нідерланди: “Аякс”
  • Росія: “Зеніт”
  • Австрія: “Зальцбург”
  • Бельгія: “Брюгге”
  • Україна: “Динамо” Київ, “Шахтар”
  • Туреччина: “Бешикташ”
  • Швейцарія: “Янг Бойз”
  • Швеція: “Мальме”
  • Молдова: “Шериф”

Учасників поділять на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА.

Решта команд будуть розподілені по кошиках 2-4 відповідно до клубного рейтингу.

Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Інші обмеження будуть оголошені перед жеребкуванням.

Якщо ж асоціації представлені на груповому двома учасниками, їх клуби будуть об’єднані в пари з метою розвести матчі даних команд на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма або більше представниками будуть утворені по дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій і будуть затверджені перед жеребкуванням.

Коли відбудуться матчі групового етапу?

Розклад з конкретними матчами буде оприлюднено після жеребкування. Дати матчів наведені нижче:

  • Тур 1: 14/15 вересня
  • Тур 2: 28/29 вересня
  • Тур 3: 19/20 жовтня
  • Тур 4: 2/3 листопада
  • Тур 5: 23/24 листопада
  • Тур 6: 7/8 грудня