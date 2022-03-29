По це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, нафтобазу у Рівненській області обстріляли о 21:05 28 березня. Унаслідок влучання ракети сталася пожежа.
Водночас розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. Станом на ранок 29 березня гасіння пожежі триває.
В яку саме із нафтобаз Рівненщини влучили ворожі ракети не повідомляється.
Згідно з даними очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля, загрози для здоров’я громадян унаслідок влучання російської ракети у нафтобазу немає: хімічний та радіаційний фони у нормі.
У ніч на 29 березня Коваль записав відеозвернення у якому повідомив, що до гасіння пожежі залучено 52 рятувальників, 16 одиниць техніки та два додаткові пожежні потяги з водою.
Віталій Коваль також не став розповідати, у яку нафтобазу влучили російські окупанти.
- Нагадаємо, 28 березня російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.
- Додамо, 27 березня, близько 22:00 під час чергового обстрілу, здійсненого росіянами по українській території, ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.
- Раніше, 26 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Львові