Напередодні увечері, 28 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по одній із нафтобаз на Рівненщини. За повідомленнями рятувальників, жертв та постраждалих унаслідок дій окупантів немає.

По це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, нафтобазу у Рівненській області обстріляли о 21:05 28 березня. Унаслідок влучання ракети сталася пожежа.

Водночас розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. Станом на ранок 29 березня гасіння пожежі триває.

В яку саме із нафтобаз Рівненщини влучили ворожі ракети не повідомляється.

Згідно з даними очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля, загрози для здоров’я громадян унаслідок влучання російської ракети у нафтобазу немає: хімічний та радіаційний фони у нормі.

У ніч на 29 березня Коваль записав відеозвернення у якому повідомив, що до гасіння пожежі залучено 52 рятувальників, 16 одиниць техніки та два додаткові пожежні потяги з водою.

Віталій Коваль також не став розповідати, у яку нафтобазу влучили російські окупанти.