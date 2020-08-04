Журналістка Анастасія Лугова, на яку було скоєно напад у потязі Маріуполь — Київ звернулася до людей, які їй пишуть погані коментарі і заявила, що "не бажає їм такої популярності".

Відповідне відеозвернення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Багато моїх друзів радили не звертати увагу на всі погані коментарі, мене попереджали, що якщо я наважуся розповісти це світу, будуть люди, які будуть хейтети і писати погані коментарі. Я намагалася цього не робити, але сьогодні був такий мерзотний коментар…Люди, ви дійсно думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б зараз лежати тут?”, – сказала вона.

Журналістка наголошує, щоїй такий піар є непотрібним, навіть якби запропонували всі багатства світу. А зараз вона б віддала все, що побути з 6-річним сином, який у момент нападу перебував поряд із нею.

“Щоб у нього не було травми, щоб він не боявся свою маму, щоб я могла його зараз обійняти просто! Я хочу щоб ви знали – ті, хто пише мені ці коментарі, є набагато гіршими за Віталія. Подумайте. Я вам не бажаю такої популярності!”,– підсумувала Лугова.

Зазначимо, що напередодні жінці зробили операцію на щелепі і їй дуже важко розмовляти.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.