Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Фонд створили після смерті мільярдера у 2019 році. Статки Епштейна оцінюють у 600 мільйонів доларів.
За словами незалежного адміністратора, фонд отримав удвічі більше звернень щодо компенсацій, ніж очікувалось. Про компенсацію просили 225 людей.
Адміністраторка Йордана Фельдман розповіла, що 92% постраждалих, які мають право на компенсацію, прийняли виплати.
Колишня дівчина Епштейна Гіслейн Максвелл не визнала себе винною за федеральними звинуваченнями у змові із фінансистом у насильстві над чотирма неповнолітніми дівчатками.
У листопаді Гіслейн Максвелл повинна постати перед судом.
- Раніше повідомлялося, що мільярдера, нью-йоркського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше звинувачували в домаганнях до десятків дівчат, заарештували за звинуваченням федеральної прокуратури в торгівлі людьми.
- Американський фінансист, мільярдер Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку (США), де він перебував в очікуванні суду за звинуваченням в торгівлі людьми для сексуальної експлуатації.
- Генеральний прокурор Вільям Барр заявив, що міністерство юстиції дізналося про “серйозні порушення” в федеральній в’язниці, де помер фінансист і обвинувачений в сексуальному торгівлі Джеффрі Епштейн. Відносно в’язниці розпочато розслідування.