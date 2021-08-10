Компенсаційний фонд, створений для жертв нью-йоркського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше звинувачували в сексуальних домаганнях, а потім звинуватили у секс-торгівлі, виплатив близько 121 мільйона доларів 150 людям.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Фонд створили після смерті мільярдера у 2019 році. Статки Епштейна оцінюють у 600 мільйонів доларів.

За словами незалежного адміністратора, фонд отримав удвічі більше звернень щодо компенсацій, ніж очікувалось. Про компенсацію просили 225 людей.

Адміністраторка Йордана Фельдман розповіла, що 92% постраждалих, які мають право на компенсацію, прийняли виплати.

Колишня дівчина Епштейна Гіслейн Максвелл не визнала себе винною за федеральними звинуваченнями у змові із фінансистом у насильстві над чотирма неповнолітніми дівчатками.

У листопаді Гіслейн Максвелл повинна постати перед судом.