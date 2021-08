Про це повідомляє міжнародна медіа-організація CGTN.

50 осіб станом на полудень понеділка вважаються зниклими безвісти.

Загальна кількість загиблих у Чженчжоу, столиці провінції, виросла до 292 осіб, при цьому 47 вважаються зниклими.

Рекордні опади випали в Чженчжоу 20 липня, перетворивши вулиці на бурхливі річки і затопивши принаймні частина лінії метро. Чотирнадцять людей загинули в результаті повені в метро.

Повідомлялося, що всього за годину випало 20 сантиметрів дощу. Діти опинилися замкнені в школах, а людям довелося ночувати на робочих місцях.

GETTY IMAGES

У наступні дні дощі попрямували на північ, до міст Хебі, Аньян і Сіньсян. Семеро людей загинули і троє пропали безвісти в Сіньсяні, де через рекордні дощів випало понад 25 сантиметрів води за 19 годин.

У провінції Хенань проживає населення близько 109 мільйонів осіб. У липні цей регіон страждав від злив і ураганів.

#BREAKING A total of 302 people have been killed in central China's #Henan Province due to heavy rainfalls since July 16, with 50 others remaining missing, local authorities said on Monday in a press conference. pic.twitter.com/3120raRPlM

— CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2021