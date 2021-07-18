Кількість загиблих у результаті руйнівних повеней у Західній Німеччині і Бельгії станом на суботу збільшилася до 170 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Близько 143 людей загинули в Німеччині. За даними поліції, серед них близько 98 осіб в районі Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими без вести, оскільки деякі райони були недоступні через високий рівень води; в деяких місцях відсутній зв’язок.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Ерфтштадт, що в Північній Рейн-Вестфалії, де в результаті лиха загинули щонайменше 45 осіб.

За заявою влади, в п’ятницю ввечері в місті Вассенберг недалеко від Кельна близько 700 жителів евакуювали через прорив дамби.

Але мер міста Марсель Маурер сказав, що рівень води стабілізувався з ночі.

Гребля Штайнбахталь на заході Німеччині як і раніше знаходиться під загрозою прориву. З регіону євакуіровалі близько 4500 чоловік були евакуйовані з будинків нижче за течією.

Штайнмаєр сказав, що пройдуть тижні, перш ніж можна буде оцінити повний збиток.

У неділю канцлер Ангела Меркель вирушить до Рейнланд-Пфальцу, регіону, де знаходиться зруйноване село Шульд.

У Бельгії кількість загиблих зросла до 27 осіб, повідомляє національний кризовий центр, який координує там операцію з надання допомоги.

Ще 103 людини вважаються зниклими без вісти. З деякими, ймовірно, просто немає зв’язку, оскільки вони не мають змоги заряджати мобільні телефони або перебувають у лікарні без посвідчень особи.