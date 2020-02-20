В результаті стрілянини у німецькому місті Ханау, що недалеко від Франкфурта-на-Майні, загинули 11 людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальяну в центральній частині Ханау. Тоді загинули три людини. Зловмисникам вдалося втекти.

Пізніше з’явилася інформація про стрілянину в кальянної в іншому районі міста – Кессельштадт. За повідомленнями ЗМІ, в приміщення чоловік відкрив безладну стрілянину, убивши п’ятьох людей. Серед загиблих була жінка. Ще одна людина померла через кілька годин.

Незабаром поліції вдалося затримати передбачуваного вбивцю, але потім заявили, що він не має відношення до обох нападів. Територію навколо місць пригод оточили.

Для упіймання зловмисника в Ханау прибутку службовці поліції з федеральної землі Баварія.

Передбачуваний учасник нападу знайдений мертвим у своїй квартирі і поруч з ним знаходилося тіло ще однієї людини. Відомостей про їхні особи поки немає.

Пізніше поліція виявила в YouTube опублікований передбачуваним злочинцем відеоролик.