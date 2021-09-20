Про це повідомляє слідчий комітет РФ.
Повідомляється, що сьогодні студент, знаходячись на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету, відкрив стрілянину по людям.
“В результаті п’ять осіб загинуло, шість постраждало. Точні дані про загиблих і постраждалих уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
Особу підозрюваного встановлено. При затриманні від чинив опір і тому був поранений. Встановлюються всі обставини події.
Порушено справу фактом стрілянини за ч.2 ст.105 КК РФ – вбивство.
- У Росії невідомий влаштував стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті (ПГНІУ). ЗМІ повідомляють про загиблих та поранених. Проте у самому виші говорять, що четверо людей постраждало.