Жертвами стрілка в Пермському державному національному дослідницькому університеті стали п'ять людей, шість постраждало.

Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

Повідомляється, що сьогодні студент, знаходячись на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету, відкрив стрілянину по людям.

“В результаті п’ять осіб загинуло, шість постраждало. Точні дані про загиблих і постраждалих уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Особу підозрюваного встановлено. При затриманні від чинив опір і тому був поранений. Встановлюються всі обставини події.

Порушено справу фактом стрілянини за ч.2 ст.105 КК РФ – вбивство.