Жертвами тайфуну Phanfone, який пройшов напередодні Різдва на Філіппінах, стали 13 осіб.

Це це повідомляє BBC.

Відзначається, що швидкість вітру під час урагану періодично досягала 190 км/ч.

На даний момент десятки тисяч людей, які хотіли дістатися додому на Різдво, не можуть покинути порти, оскільки тайфун обрушився на кілька островів.

Уточнюється, що тайфун почався ввечері 24 грудня і тривав на центральних островах Філіппін в наступні дні.

Повідомляється, що остаточні результати завданих збитків стали проявлятися тільки сьогодні. Зруйнованим або затопленим виявилося житло щонайменше 220-ти тисяч людей.

За інформацією офіційних осіб, жертвами урагану стали як мінімум 13 людей.

При цьому в деяких районах держави відсутня електроенергія, не працює водопостачання, а їх відновлення за різними оцінками може зайняти до декількох тижнів.

Також наголошується, що в даний момент тайфун рухається до Південно-Китайського моря.