Це це повідомляє BBC.
Відзначається, що швидкість вітру під час урагану періодично досягала 190 км/ч.
На даний момент десятки тисяч людей, які хотіли дістатися додому на Різдво, не можуть покинути порти, оскільки тайфун обрушився на кілька островів.
Уточнюється, що тайфун почався ввечері 24 грудня і тривав на центральних островах Філіппін в наступні дні.
Повідомляється, що остаточні результати завданих збитків стали проявлятися тільки сьогодні. Зруйнованим або затопленим виявилося житло щонайменше 220-ти тисяч людей.
За інформацією офіційних осіб, жертвами урагану стали як мінімум 13 людей.
При цьому в деяких районах держави відсутня електроенергія, не працює водопостачання, а їх відновлення за різними оцінками може зайняти до декількох тижнів.
Також наголошується, що в даний момент тайфун рухається до Південно-Китайського моря.
- Тайфун “Хагібіс”, найсильніший тропічний шторм, що обрушився на Токіо за останні десятиліття, затопив велику частину головного острова Японії. Проливні дощі і сильні вітри паралізували столицю і сусідні префектури.