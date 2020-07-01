Постраждалі від голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна отримають загалом майже $19 млн.

Про це йдеться в заяві генпрокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс, передає агентство Reuters.

Однак цю виплату повинні ще схвалити суд у справах про банкрутство та окружні суди.

У разі успішного судового схвалення жінки, які зазнали сексуальних домагань, дискримінації за статевою ознакою з боку Вайнштейна, мають право запитати компенсацію зі спеціального фонду.

Постраждалі жінки подали колективний позов проти компанії The Weinstein Company LLC, Гарві Вайнштейна і його молодшого брата — продюсера Роба Вайнштейна у 2018 році.

Компенсацію розподілять між співробітницями кінопродюсера, яких Вайнштейн змушував до небажаних сексуальних контактів, домагався їх, змушував працювати без одягу, прибирати після статевого акту тощо.

Крім того, постраждалі жінки, які підписували угоди про нерозголошення про свою роботу, звільняються від цих зобов’язань і зможуть відкрито говорити про те, з чим стикалися.

Нагадаємо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі акторки Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек.

Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру.