Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”.
Так, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації про перехід на е-квиток передбачається, що жетони працюватимуть до 31 березня. З 1 квітня разовий прохід буде по QR-квитками.
Крім цього, всі записані поїздки на зелені картки можна буде використовувати до 31 березня 2021 року. Після цієї дати вони також перестануть діяти.
Нагадаємо, раніше в КМДА оголосили, що 31 жовтня місто офіційно перейде на електронний квиток. Повідомлялося, що оплатити проїзд можна буде разовими квитками з QR-кодами і Kyiv Smart Card. Остання, на відміну від “зеленої карти” метро, коштує 50 гривень і ця вартість не повертається.
- Раніше в Київському метрополітені повідомляли, що 75 % пасажирів вже відмовилися від використання жетонів на користь електронних або проїзних квитків.