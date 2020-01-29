Жетони в метрополітені Києва будуть дійсні до 31 березня, після чого їх остаточно замінить електронний квиток.

Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”.

Так, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації про перехід на е-квиток передбачається, що жетони працюватимуть до 31 березня. З 1 квітня разовий прохід буде по QR-квитками.

Крім цього, всі записані поїздки на зелені картки можна буде використовувати до 31 березня 2021 року. Після цієї дати вони також перестануть діяти.

Нагадаємо, раніше в КМДА оголосили, що 31 жовтня місто офіційно перейде на електронний квиток. Повідомлялося, що оплатити проїзд можна буде разовими квитками з QR-кодами і Kyiv Smart Card. Остання, на відміну від “зеленої карти” метро, коштує 50 гривень і ця вартість не повертається.