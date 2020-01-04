У місті Каховка (Херсонська область) відбуваються акції протесту під будівлею поліції через резонансне вбивство місцевого жителя. Люди підозрюють правоохоронців у приховуванні слідів злочину.

Згідно з даними поліції Херсонської області, вранці 1 січня в Каховці 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів з рушниці в живіт іншому 26-річному місцевому жителю.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Зловмисника було затримано.

Поліція спочатку кваліфікувала подію як замах на вбивство. Учора, 3 січня, в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому запобіжного заходу. Суддя постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

У зв’язку зі смертю потерпілого злочин було перекваліфіковано на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

Також встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. У прес-службі запевнили, що стосовно поліціянта призначено проведення службового розслідування.

Він відсторонений від виконання службових обов’язків, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

“Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначено проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування даного злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з даними інформаційного ресурсу “Міст”, загиблого Володимира Чебукіна розстріляв цивільний чоловік його колишньої дружини. Все почалося зі словесної перепалки в перший день нового року через те, хто буде виховувати дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька.

Родичі вбитого підозрюють, що стрільців було кілька. В той момент в будинку якраз святкувала компанія друзів вітчима. Постріли нібито були здійснені з трьох видів зброї.

Родичі загиблого не вірять заявам поліції та вважають, що до вбивства може бути причетний і правоохоронець. На їхню думку, поліція могла приховати деякі деталі злочину.

“Реаніматолог вийшов і сказав, що там залізні кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різні види зброї”, – повідомила мати загиблого чоловіка Олена Чебукіна.

Поліція ж говорить лише про один вид зброї.

Вбивство набуло резонансу серед місцевих жителів. Після того, як з’явилася інформація про спроби з боку поліції приховати деякі деталі злочину, в Каховці почалися масові акції протесту. Люди принесли під будівлю місцевої поліції шини й підпалили їх.

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Також вони прогнали з площі перед райвідділом силовиків, яких екстрено привезли з Херсона.

Будівлю поліції закидали піротехнікою і димовими шашками. На місці знаходилися пожежники, які гасили піротехніку і покришки.

Тим часом родичі загиблого шукають хороших адвокатів, оскільки на місці з ними співпрацювати відмовляються.