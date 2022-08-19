Результати нового дослідження показали, що майже половина смертей від раку в усьому світі може бути пов’язана з факторами ризику, яких можна уникнути. Серед них три основні ризики - куріння, надмірне вживання алкоголю та високий індекс маси тіла.

Про це повідомляє CNN.

За результатами проведеного дослідження виявлено, що 44,4% усіх смертей від раку можуть бути пов’язані з факторами ризику, яким можна було б запобігти. Дослідники визначили, що провідними видами раку з точки зору смертності, пов’язаної з ризиками, у 2019 році були: рак трахеї, бронхів й легенів – як у чоловіків, так і у жінок.

Окрім того, результати дослідження також засвідчили, що смертність від раку, пов’язана з ризиками, зростає. Відтак кількість випадків збільшилась у всьому світі на 20,4% з 2010 по 2019 рік.

У повідомленні зазначається, що у 2019 році п’ятіркою провідних регіонів світу за рівнем смертності від раку були: Центральна Європа, Східна Азія, Північна Америка, південь Латинської Америки та Західна Європа.

“Ці результати доводять, що значна частина раку в усьому світі має потенціал для профілактики за допомогою втручань, спрямованих на зменшення впливу відомих факторів ризику раку. Проте дослідження показало й те, що велику частину ракових хвороб неможливо уникнути шляхом контролю факторів ризику, які зараз оцінюються”, – зауважили дослідники.

Окрім того, вони зазначили, що зусилля зі зниження ризику раку повинні поєднуватися з комплексною боротьбою з раком, які містить у собі зусилля для підтримки ранньої діагностики та ефективного лікування.

“Нове дослідження чітко визначає важливість первинної профілактики раку, і випадки раку, які пов’язані з ожирінням, однозначно вимагають нашої уваги”, – сказав доктор Вільям Дахут, головний науковий співробітник Американського онкологічного товариства.

Також він додав, що постійний вплив тютюну залишається дуже проблематичним. Хоча вживання тютюну в США менше, ніж в інших країнах світу, проте смертність від раку, пов’язана з тютюном, продовжує залишатися серйозною загрозою для здоров’я.

Окреме дослідження, опубліковане в International Journal of Cancer показало, що передбачувана частка смертей від раку у 2019 році, пов’язаних з курінням сигарет серед дорослих віком від 25 до 79 років, коливалася від 16,5% в Юті до 37,8% у Кентуккі. Приблизний загальний втрачений заробіток через смертність від раку, спричинену курінням сигарет, становив від 32,2 мільйона доларів у Вайомінгу до 1,6 мільярда доларів у Каліфорнії.

“Вживання алкоголю, а також різке збільшення середнього індексу маси тіла можуть призвести до значної кількості смертей від раку, яких можна уникнути”, — зауважив Вільям Дахут.

У повідомленні наголосили на тому, що первинна профілактика раку шляхом викорінення або пом’якшення модифікованих факторів ризику є найкращою надією зменшити ймовірність майбутніх захворювань.