Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук показав, як зсередини виглядала одна із найстрашніших катівень, де окупанти утримували, допитували та катували українців.

Відео з катівні Дмитро Плетенчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У цій катівні у нелюдських умовах, без світла, опалення, місць для спання та туалетів, утримували та допитували бранців. Неподалік уже знайдено 31 тіло українців, закатованих росіянами. Одна особа пробула у катівні 2 місяці.

Людей тримали у приміщеннях без вікон, вони спали на холодній підлозі, у кімнатах тримали їх десятками.

Було виявлено чимало знарядь тортур, серед них – протигаз, яким українців придушували й електрогриль. Практично кожного ув’язненого били електрострумом – на усіх тілах знайдені сліди від нього.

Людей, яких звозили, можна умовно поділити на три категорії:

Першочергово забирали родичів військових і правоохоронців, які в цей час виконували свої обов’язки – боролися з окупантами. Цих людей затримували, щоб схилити до співпраці, аби тиснути на захисників, примусити їх повернутися та працювати на ворогів.

Друга категорія: місцеві бізнесмени, які не мають жодного стосунку до політики. Окупанти намагалися змусити херсонських підприємців передати їм своє майно.

Третя категорія: проукраїнське населення, патріоти. Цих людей затримували за українську символіку, прапори та громадянську активність.

“Так виглядає рускій мір”, – коментує Плетенчук, показуючи одну з кімнат для допитів, де були різноманітні знаряддя для катувань. “Головний принцип, за яким вони катували своїх бранців – це застосування тортур, які не спричиняють зовнішніх кровотеч, щоб не було одразу зрозуміло та помітно, щоб було важко зафіксувати”.

Люди, які вижили, зараз дають покази, за якими встановлюються особи, які знущалися з українців. Деякі ув’язнені ставили на стінах зарубки, рахуючи дні, проведені у катівні. Вони розрізняли день і ніч по тому, що вдень окупанти їх били.