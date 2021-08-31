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Жінка назвалася свідком ДТП зі «слугою» Трухіним і записала звернення. Соцмережі їй не вірять

У вівторок, 31 серпня, у мережі з’явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар — пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, розказали свою версію подій. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.

Вівторок, 31 серпня 2021, 21:56

#Букви зібрали реакції.

Жінка на відео каже, що 23 серпня начебто була пасажиркою автомобіля марки Daewoo, що рухався з Борисполя до Києва. Вже у столиці автівка потрапила у ДТП. 

“Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат , ми дізнались через пару днів після аварії, коли це про це почали писати в Facebook та інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат”, – зазначає Галина.

При цьому жінка наполягає, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося.

”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів”, – додає вона.

За її словами, ніхто з пасажирів Daewoo не постраждав. У цьому авто було двоє неповнолітніх дітей.

“Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали – неправда”, – говорить вона.

Крім того, вона розповіла, як поводилися Решта учасників ДТП.

“В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні”, – заявила жінка.

Зазначимо, що  крім слів, жінка на відео не надала жодних доказів того, що справді була свідком аварії за участі Трухіна. Відео, очевидно, записано на камеру за допомогою штативу, та ще й не з одного дубля, враховуючи кількість склейок:

  • 0:21 — почала говорити про те, що про участь нардепа у ДТП дізналася через кілька днів у соцмережах;
  • 0:56 — запевняла, що водій та пасажири Daewoo серйозно не постраждали, а швидка забрала дітей “чисто перевірити”;
  • 1:19 — заявила, що обидва водії підходили дізнатися, як вони, й навіть підбадьорювали;
  • 1:35 — наголосила, що водії “були адекватні”, але “перелякані”;
  • 1:47 — побажала одужання усім постраждалим і “щоб все це скінчилося”. 

Утім, користувачі соціальних мереж піддали сумніву об’єктивність заяв жінки.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.

  • Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі “Приват” Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.
  • У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
Теги: ДТП, Олександр Трухін, свідок

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