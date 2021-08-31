Жінка назвалася свідком ДТП зі «слугою» Трухіним і записала звернення. Соцмережі їй не вірять

У вівторок, 31 серпня, у мережі з’явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар — пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, розказали свою версію подій. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.

#Букви зібрали реакції.

Жінка на відео каже, що 23 серпня начебто була пасажиркою автомобіля марки Daewoo, що рухався з Борисполя до Києва. Вже у столиці автівка потрапила у ДТП.

“Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат , ми дізнались через пару днів після аварії, коли це про це почали писати в Facebook та інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат”, – зазначає Галина.

При цьому жінка наполягає, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося.

”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів”, – додає вона.

За її словами, ніхто з пасажирів Daewoo не постраждав. У цьому авто було двоє неповнолітніх дітей.

“Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У них все добре. Тому багато з того, що писали – неправда”, – говорить вона.

Крім того, вона розповіла, як поводилися Решта учасників ДТП.

“В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні”, – заявила жінка.

Зазначимо, що крім слів, жінка на відео не надала жодних доказів того, що справді була свідком аварії за участі Трухіна. Відео, очевидно, записано на камеру за допомогою штативу, та ще й не з одного дубля, враховуючи кількість склейок:

0:21 — почала говорити про те, що про участь нардепа у ДТП дізналася через кілька днів у соцмережах;

0:56 — запевняла, що водій та пасажири Daewoo серйозно не постраждали, а швидка забрала дітей “чисто перевірити”;

1:19 — заявила, що обидва водії підходили дізнатися, як вони, й навіть підбадьорювали;

1:35 — наголосила, що водії “були адекватні”, але “перелякані”;

1:47 — побажала одужання усім постраждалим і “щоб все це скінчилося”.

Пасажирка Daewoo, яка потрапила у ДТП за участю "слуги" Трухіна, розповіла свою версію подій. За її версією все файно, а Трухін майже свята людина! P.S. З першого разу відео записати, напевно, не вдалося, тому присутні склейки. pic.twitter.com/IgzC8MKWWd — Букви (@Bykvu) August 31, 2021

Утім, користувачі соціальних мереж піддали сумніву об’єктивність заяв жінки.

