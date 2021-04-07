Про це повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що Сили спеціальних операцій – це наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України. Тому з 2016 року жінки намагалися пройти відбір на кваліфікаційний курс ССО, однак успіхом ці спроби не увінчувалися.

“До сьогоднішнього дня виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним, але хіба що для м’язів…Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий “опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них”, – йдеться у повідомленні.