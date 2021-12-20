Води жінки відійшли, коли сім’я стояла в заторі, що призвело до появи першої в світі дитини в Tesla.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Друга дитина подружжя Їран та Кітінга Шеррі ㅡ Мейв Лілі ㅡ народилася 9 вересня цього року. У той день подружжя відвозило 3-річного сина Рафа до садочка.У дорозі в жінки відійшли води.

Кітінг вирішив одразу повіз дружину до лікарні із сином на задньому сидінні. На той час перейми у жінки були вже дуже сильними. Подружжя поїхало до місцевої лікарні, але на дорозі був величезний затор.

Чоловік поставив Tesla на автопілот до лікарні у передмісті, щоб самому в цей час доглядати за дружиною.

“Вона стискала мою руку так сильно, що я відчув, наче вона збиралася роздробити її. Я сказав Їран: “Добре, зосередься на диханні”. Але це була порада і для мене. Мій адреналін зашкалював», ㅡ розповів чоловік.

До лікарні подружжя їхало близько 20 хвилин. У машині жінка народила. Лікарі перерізали пуповину на сидінні авто. Дитина народилася здоровою.