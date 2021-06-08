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Жінка з ПАР народила відразу десятьох дітей

37-річна жителька Південно-Африканської Республіки Ґосіаме Тамара Сітгол народила одразу десятьох дітей.

Вівторок, 8 червня 2021, 19:21

Про це повідомляє газета Pretoria News.

Ґосіаме народила 7 червня. Тоді жінка перебувала на 29-му тижні вагітності. Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона народила шляхом кесаревого розтину. 

Кількість дітей стала для породіллі несподіванкою, адже спершу лікарі запевняли, що в неї буде шестеро дітей. Згодом провели повторне обстеження й виявили вісім плодів. Ще двох лікарі не побачили, оскільки немовлята були в іншій матковій трубі.

“Я не міг в це повірити. Відчув себе мов богом обране дитя. Мене благословили на таке щастя, тоді як багато інших людей досі не мають дітей”, – прокоментував чоловік Ґосіаме Тебоно Тсотетсі.

Вагітність далася жінці важко. У неї почалися проблеми зі здоров’ям.

Цікаво, що шість років тому в Ґосіаме народилися двоє близнюків.

При цьому професорка Діні Мавела припустила, що Ґосіаме могла вдатися до гормональних препаратів чи інших форм лікування безпліддя. Тому жінка змогла завагітніти десятьма дітьми. Хоча фахівчиня й не відкинула природне зачаття.

До речі, щасливий батько малят Тебоно Тсотетсі заперечує те, що його дружина приймала гормональну терапію.

“Ситуація вкрай унікальна. Не знаю, як часто таке трапляється. Така вагітність несе дуже багато ризиків… Наприклад, оскільки в утробі для всіх дітей місця недостатньо, вони можуть вирости малими”, – пояснює Мавела.

Немовлята наступні кілька місяців проведуть в інкубаторі для спостереження, оскільки вони народилися недоношеними.

Наразі Ґосіаме стала абсолютною рекордсменкою, оскільки досі у світі не фіксували народження відразу десятьох дітей.

  • Раніше малійська жінка народила дев’ять немовлят – п’ять дівчаток і чотири хлопчики.
Теги: народження, ПАР, рекорд

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