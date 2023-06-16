Джерело: Saltwire
5 червня Труді Шаттлер вирушила на прогулянку по пляжу біля свого котеджу, коли натрапила на справжній скарб. У тріщині в скелях вона знайшла пляшку з повідомленням всередині.
Жінка знайшла пляшку з посланням, яку випустили в море 34 роки тому // 3 фото
Записка була написана на звороті сигаретної пачки Export A. Як виявилося, її викинув у море чоловік із канадського острова Ньюфаундленд.
Труді не змогла розібрати автора записки, оскільки у пляшці була вода і повідомлення було розмитим. Дівчина опублікувала фото своєї знахідки у Facebook, щоб знайти автора записки. Син автора знайшовся.
“Щойно я це побачив, одразу зрозумів, що написано і сказав: “Це тато”, – повідомив Рік Гемлін.
Рік розповів, що його батько Гілберт був добре відомий тим, що під час риболовлі запускав у воду повідомлення у пляшках, які завжди були написані на звороті сигаретних пачок.
Рік додав, що ця пляшка – перша, яку хтось знайшов.
Дівчина надішле плашку Рікові, а той занесе її до могили батька.
“Боже мій, хіба він не зрадів би, що хтось нарешті отримав його повідомлення після стількох років. Дуже мило з боку Труді, що вона надіслала це мені”, – повідомив син власника пляшки.
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