Жінка з канадського міста Квебек на пляжі знайшла пляшку з посланням. Записка в пляшці датована 29 травня 1989 року.

Джерело: Saltwire

5 червня Труді Шаттлер вирушила на прогулянку по пляжу біля свого котеджу, коли натрапила на справжній скарб. У тріщині в скелях вона знайшла пляшку з повідомленням всередині.





Жінка знайшла пляшку з посланням, яку випустили в море 34 роки тому // 3 фото

Записка була написана на звороті сигаретної пачки Export A. Як виявилося, її викинув у море чоловік із канадського острова Ньюфаундленд.

Труді не змогла розібрати автора записки, оскільки у пляшці була вода і повідомлення було розмитим. Дівчина опублікувала фото своєї знахідки у Facebook, щоб знайти автора записки. Син автора знайшовся.

“Щойно я це побачив, одразу зрозумів, що написано і сказав: “Це тато”, – повідомив Рік Гемлін.

Рік розповів, що його батько Гілберт був добре відомий тим, що під час риболовлі запускав у воду повідомлення у пляшках, які завжди були написані на звороті сигаретних пачок.

Рік додав, що ця пляшка – перша, яку хтось знайшов.

Дівчина надішле плашку Рікові, а той занесе її до могили батька.

“Боже мій, хіба він не зрадів би, що хтось нарешті отримав його повідомлення після стількох років. Дуже мило з боку Труді, що вона надіслала це мені”, – повідомив син власника пляшки.