Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликає лідерів вільного світу, міжнародні організації та всіх, чий голос може бути почутим, сприяти поверненню жінок-захисниць із російського полону.

Про це пише пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Повідомляється, що понад 40 жінок-військовополонених із Маріуполя уже більш як 9 місяців очікують на свій “щасливий квиток додому”. Росія відмовляється повертати захисниць, перетворюючи їхнє життя та здоров’я на “елемент політичного шантажу, а їх самих – на заручників”.

Наголошено, що своїми діями Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права і міжнародні зобов’язання, передбачені Женевською конвенцією:

відсутність забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, зокрема відсутність спеціальних засобів жіночої гігієни

відсутність належної медичної допомоги

утримання в камерах, розрахованих на меншу кількість осіб

недостатнє харчування

утримання без можливості зв’язку з зовнішнім світом, зокрема рідними й дітьми

У пресслужбі нагадують, що з травня Російська Федерація не допустила до місць утримання наших військовополонених жодну гуманітарну місію, включно з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

“Серед військовополонених більшість представниць медичного персоналу, кухарів та інших служб забезпечення. Впродовж 86 днів героїчної оборони Маріуполя жінки продовжували виконувати свої обов’язки, переживаючи всі злидні блокади нарівні з чоловіками. Тепер же їх насильно утримують у нелюдських умовах уже понад 9 місяців, не рахуючись із повагою, належною їм як представницям жіночої статі”, – зазначають у пресслужбі.

Такими полоненими є військові з “Азову”, зокрема 24-річна зв’язківець Анастасія Литвиненко та 59-річна санітарка медичної служби Світлана Перекопна – наймолодша та найстарша жінки-полонені підрозділу.