У Міністерстві оборони України розповіли, що штрафи загрожують тільки військовозобов’язаним жінкам які стали на облік.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. У наказі зазначили про спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

Остаточний перелік спеціальностей буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств, але переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив ситуацію щодо застосування штрафів жінкам, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період”, — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Міноборони зазначають, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані.