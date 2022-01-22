Про це йдеться на сайті Міноборони.

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. У наказі зазначили про спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

Остаточний перелік спеціальностей буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств, але переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив ситуацію щодо застосування штрафів жінкам, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період”, — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Міноборони зазначають, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані.