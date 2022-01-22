Про це йдеться на сайті Міноборони.
Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. У наказі зазначили про спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.
Остаточний перелік спеціальностей буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств, але переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.
Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив ситуацію щодо застосування штрафів жінкам, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.
Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період”, — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Міноборони зазначають, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані.
- Нагадаємо, що у Верховній Раді з’явився законопроєкт № 6482-2, який скасовує обов’язковий військовий облік для жінок. Його автором є Олексій Гончаренко. Пропонується ставити на військовий облік лише за бажанням та з відповідною професією.
- Також стало відомо, що нардепка від партії “Голос” Юлія Клименко розповіла, як ставала на облік у відповідно до наказу Міністерства оборони України.
- Раніше ми писали, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді закон, який передбачає взяття на військовий облік жінок за власним бажанням. Також – жінок, які мають спеціальність, споріднену з медичною діяльністю.
- 23 грудня відбулася пресконференція щодо роз`яснення положень наказу МОУ №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку. На ній начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач назвав умови, за яких жінок можуть призвати на військову службу.