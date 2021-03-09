Чоловіки і жінки по-різному реагують на різні види вакцин. Ймовірно, це пов'язано з цілим рядом факторів, включаючи гормони, гени і дозування уколів.

Про це пише газета The New York Тimes.

Відразу після того, як 44-річна Шеллі Кендеффі, медичний технік Державного коледжу (США, штат Пенсільванія) отримала другу дозу вакцини Moderna проти COVID-19, вона почувалася чудово. До полудня вона помітила хворобливі відчуття в руці і тілі, а надвечір симптоми почали нагадувати грип.

“У мене був озноб, але при цьому я спітніла”, – сказала Кендеффі.

Наступного дня вона пішла на роботу і опитала своїх колег – вісім чоловіків і сім жінок – про їхній досвід вакцинації. У шести жінок були болі в тілі, озноб і втома. У єдиної жінки, у якої не було таких симптомів, більшу частину часу була нічна блювота.

Вісім чоловіків абсолютно по-різному описали свій стан. У одного був легкий біль в руці, головний біль і ломота в тілі. Двоє описали легку втому і невелику хворобливість. У одного заболіла голова. У чотирьох взагалі не було жодних симптомів.

“Очевидно, що у жінок були серйозні побічні ефекти. При цьому я б не стала нічого міняти, тому що можливість вакцинації – це безперечно краще, ніж її відсутність”, – сказала Кендеффі.

Відмінності, які жінка помітила серед своїх колег, проявляються по всій країні. У дослідженні, опублікованому минулого місяця, вчені з Центру з контролю і профілактики захворювань проаналізували дані про безпеку перших 13,7 млн ​​доз вакцини, введених американцям. Серед прищеплених побічні ефекти відчули 79,1%, і це були жінки. При цьому жінки становили лише 61,2% всіх учасників дослідження.

Практично всі рідкісні анафілактичніреакції на вакцини проти COVID-19 спостерігалися і у жінок.

Дослідники Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що всі 19 осіб, які зазнали таку реакцію на вакцину Moderna, були жінками, і що жінки становили 44% з 47% учасників досліджень, у яких були анафілактичні реакції на вакцину Pfizer .

“Я зовсім не здивована. Ці показники повністю узгоджуються з попередніми повідомленнями про інші вакцини”, – говорить Сабра Кляйн, мікробіолог і імунолог школи громадської охорони здоров’я Блумберга Джонса Хопкінса.

Однак не все так погано. Вчені зазначають, що побічні ефекти зазвичай легкі і нетривалі. І ці фізичні реакції є ознакою того, що вакцина працює на формування дуже стійкої імунної відповіді.

Розмарі Морган, міжнародний дослідник у галузі охорони здоров’я Школи громадської охорони здоров’я Блумберга Джонса Хопкінса вважає, що відмінності в реакції на вакцину пов’язані з тим, що жінки частіше, ніж чоловіки повідомляють про побічні ефекти, навіть якщо їхні симптоми однакові.

За її словами, поки немає досліджень, які підтверджують це твердження, але чоловіки рідше, ніж жінки, звертаються до лікарів, коли вони хворі. Тому вони також можуть з меншою ймовірністю повідомляти про побічні ефекти.

Проте дослідники впевнені, що біологія все одно грає важливу роль.

“Жіноча імунна відповідь багато в чому відрізняється від чоловічої”, – сказала Елеонора Фіш, імунолог Університету Торонто.

Дослідження показали, що в порівнянні зі своїми однолітками-чоловіками, жінки і дівчатка виробляють більше – іноді в два рази – антитіл, що борються з інфекцією, у відповідь на вакцини проти грипу, MMR, жовтої лихоманки, сказу і гепатиту A і B.

“Загалом жінки частіше відчувають побічні ефекти після вакцинації. Сюди входять препарати проти грипу, що вводяться дорослим, а також вакцини для немовлят – проти гепатиту В і кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR)”, – говорить Джуліанна Джі, медичний працівник Управління безпеки імунізації CDC.

Джі зазначила, що вакцини викликають сильніші реакції з боку імунних борців, так званих Т-клітин.

“Ці відмінності часто найбільш помітні серед молодих людей, що, можливо, пов’язано з репродуктивними гормонами”, – сказала вона.

Статеві гормони, включаючи естроген, прогестерон і тестостерон, можуть зв’язуватися з поверхнею імунних клітин і впливати на їхню роботу. Вплив естрогену змушує імунні клітини виробляти більше антитіл, наприклад, у відповідь на вакцину проти грипу.

А тестостерон, за словами доктора Кляйн, володіє “імунодепресивною” дією. Вакцина проти грипу, як правило, менш ефективна для чоловіків з великою кількістю тестостерону в порівнянні з чоловіками з меншим рівнем статевого гормону. Крім того, тестостерон пригнічує вироблення організмом імунних хімічних речовин, відомих як цитокіни.

Генетичні відмінності між чоловіками і жінками також можуть впливати на імунітет. Багато генів, пов’язаних з імунітетом, знаходяться на Х-хромосомі, з яких у жінок дві копії, а у чоловіків тільки одна. Раніше імунологи вважали, що у жінок включена тільки одна Х-хромосома, а інша інактивована. Але дослідження тепер показують, що 15 відсотків генів уникають цієї інактивації і більшою мірою експресуються у жінок.

Ці стійкі імунні відповіді допомагають пояснити, чому 80 відсотків аутоімунних захворювань вражають жінок.

“У жінок більш високий імунітет, будь то до вірусу, будь то до антигену вакцини”, – сказала доктор Кляйн.

Розмір дози вакцини також може мати значення. Дослідження показали, що жінки засвоюють ліки інакше, ніж чоловіки, і часто для того ж ефекту їм потрібні більш низькі дози.

За словами доктора Кляйн, медичні працівники повинні поговорити з жінками про побічні ефекти вакцини, щоб підготувати до можливої ​​реакції організму.