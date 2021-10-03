Виборці Катару не підтримали жодну з 26 жінок-кандидаток на виборах до парламенту країни.

Про це повідомляє видання Reuters.

В Катарі пройшли перші вибори до консультативної ради, тобто парламенту. На владні місця претендували 233 кандидати, серед них і 26 жінок. Під час голосування громадяни обирають 30 депутатів і 15 – емір.

Після виборів новостворений владний інститут буде приймати закони та бюджет, проте не матиме права впливати на оборонну та економічну сферу, а також на інвестиційну політику держави.

Жінки, які балотувалися будували свої програми навколо захисту прав дітей, жінок, що вийшли заміж за іноземців та їхні можливості залишити громадянство Катару своїм дітям.

В останні роки в країні впроваджуються реформи, які розширюють можливості для жінок. Проте попри дозвіл на отримання водійських прав, громадянкам Катару досі треба дозвіл на одруження, відвідування лікарів та подорожі.

Human Rights Watch у березні заявила, що коли у 2019 році жінки написали в анонсі анонімний акаунт про систему опіки Катару, обліковий запис закрили протягом 24 годин після того, як представники кібербезпеки викликали одну жінку.