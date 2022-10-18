Придніпровський районний суд Черкас засудив до 10 років ув'язнення Тетяну Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Про це йдеться у матеріалі журналістського проєкту “18000”.

Згідно з матеріалами справи, на початку березня жінка надіслала своїй сестрі, яка проживає в Російській Федерації, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас.

Світлини обвинувачена супроводжувала підписами: “бомбонуть, щоб їх тут не було”. У подібних діях сторона обвинувачення вбачала ознаки злочину, визначеного статтею “Державна зрада”.

Крім того, колаборантка поширювала у забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст. У повідомленні зазначається, що на початку квітня жінку затримали. Відтоді вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі.

Колегія суддів, за головуванням судді Владислава Константина, слухала справу понад пів року та у результаті винесла вирок у вигляді реального ув’язнення для Тетяни Дробот терміном 10 років.

У повідомленні зауважили, що зрадниця визнала свою провину в інкримінованих їй злочинах , що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ, який розповів, що Тетяна доглядала за клумбою та висаджувала квіти.

Мінімальне покарання за інкриміновану жінці державну зраду – 15 років ув’язнення, втім нижня межа була переглянута з урахуванням каяття та пом’якшувальні обставини.

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції. До набуття ним законної сили жінка продовжуватиме перебувати у СІЗО. Їй та її чоловіку також повернуть вилучену комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, 17 жовтня завершили слухати справу за обвинуваченням місцевої жительки Тетяни Дробот у вчиненні злочинів, визначених статтями 110 та 111 ККУ (Державна зрада та посягання на територіальну цілісність та незалежність України).

Під час судових дебатів прокурор Черкаської обласної прокуратури попросив для обвинуваченої вісім років ув’язнення. Захисник обвинуваченої попросив для неї покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.