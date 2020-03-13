Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я “Коронавірус_Інфо”.
Зокрема, у жінки, в якої 12 березня був зафіксований лабораторно підтверджений випадок COVID-19, діагностовано пневмонію.
Зазначається, що вранці у пацієнтки почав падати рівень кисню в крові. Лікарі прийняли рішення підключити її до апарату штучного дихання. Наразі вона знаходиться у стабільному стані.
При цьому, до Радомишля направлено інфекціоніста, анестезіолога та пульмонолога.
У МОЗ також наголосили, що близькі родичі інфікованої жінки, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала, знаходяться під наглядом лікарів. Визначення та робота із контактними особами продовжується.
“МОЗ України зазначає, вразливою групою для зараження коронавірусом є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань”, – резюмували в пресслужбі.
- Раніше повідомлялося, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.