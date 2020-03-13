У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про стан 71-річної жінки з Радомишля із підтвердженим інфікуванням коронавірусом.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я “Коронавірус_Інфо”.

Зокрема, у жінки, в якої 12 березня був зафіксований лабораторно підтверджений випадок COVID-19, діагностовано пневмонію.

Зазначається, що вранці у пацієнтки почав падати рівень кисню в крові. Лікарі прийняли рішення підключити її до апарату штучного дихання. Наразі вона знаходиться у стабільному стані.

При цьому, до Радомишля направлено інфекціоніста, анестезіолога та пульмонолога.

У МОЗ також наголосили, що близькі родичі інфікованої жінки, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала, знаходяться під наглядом лікарів. Визначення та робота із контактними особами продовжується.

“МОЗ України зазначає, вразливою групою для зараження коронавірусом є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань”, – резюмували в пресслужбі.