В Пакистані суд засудив до страти жінку за блюзнірство через поширення зображень у WhatsApp які, як стверджує сторона обинувачення, ображають пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє міжнародна телекомпанія Al Jazeera.

Суд першої інстанції в місті Равалпінді на півночі Пакистану засудив до смертної кари жінку-мусульманку за те, що вона вчинила блюзнірство. Поширюючи зображення, які вважаються образливими для ісламського пророка Мухаммеда та його дружини, яку багато мусульман вважають святою особою.

Суддя пакистанського суду Аднан Муштак у справі написав:

“Блюзнірський матеріал, яким поділилася обвинувачена жінка (на платформі обміну повідомленнями WhatsApp), а також карикатури, які були надіслані скаржнику, є абсолютно нестерпними і неприпустимими для мусульманина.”

Жінка скаржиться на те, що обвинувач навмисно втягнув її в цю тему з метою помсти.

Смертний вирок підлягає підтвердженню Високим судом Лахора, до якого мусульманка має право оскаржити постанову у справі.

Блюзнірство є чутливою темою в Пакистані, де суворі закони країни передбачають покарання за кілька видів злочинів, включаючи покарання довічного ув’язнення за деякі форми злочину та смертна кара за образу пророка Мухаммеда.