Про це повідомляє міжнародна телекомпанія Al Jazeera.
Суд першої інстанції в місті Равалпінді на півночі Пакистану засудив до смертної кари жінку-мусульманку за те, що вона вчинила блюзнірство. Поширюючи зображення, які вважаються образливими для ісламського пророка Мухаммеда та його дружини, яку багато мусульман вважають святою особою.
Суддя пакистанського суду Аднан Муштак у справі написав:
“Блюзнірський матеріал, яким поділилася обвинувачена жінка (на платформі обміну повідомленнями WhatsApp), а також карикатури, які були надіслані скаржнику, є абсолютно нестерпними і неприпустимими для мусульманина.”
Жінка скаржиться на те, що обвинувач навмисно втягнув її в цю тему з метою помсти.
Смертний вирок підлягає підтвердженню Високим судом Лахора, до якого мусульманка має право оскаржити постанову у справі.
Блюзнірство є чутливою темою в Пакистані, де суворі закони країни передбачають покарання за кілька видів злочинів, включаючи покарання довічного ув’язнення за деякі форми злочину та смертна кара за образу пророка Мухаммеда.
- Нагадаємо, що 23 грудня сенат Казахстану ухвалив поправки до Кримінального кодексу, що повністю забороняють смертну кару як покарання за злочини. Поправками вилучається страта з усіх статей Кримінального кодексу країни.
- Також писали, що в Японії в’язнів-смертників попереджають про кару за кілька годин до страти.