Т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що у межах структури жінки-агентки показують "вищий пілотаж". Він відзначив жіночу складову в агентурному апараті.

Про це повідомив Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу “1+1”.

За його словами, жінки-агентки є справжніми “амазонками контррозвідувальної діяльності”. Він впевнений, що після перемоги України над Росією деякі випадки можуть стати майбутніми екранізованими фільмами або блокбастерами.

“Особливо, до речі, я хотів би відмітити жіночу складову в наявному агентурному апараті. Це просто вищий пілотаж, справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Впевнений, що після нашої перемоги окремі сюжети можуть бути екранізовані в кінофільмах і блокбастерах. Бо це робота в тилу ворога, пов’язана з активними контррозвідувальними заходами. Їм при житті пам’ятники треба ставити”, ­– сказав Василь Малюк.

Деякі представниці СБУ вже пройшли через пластичну хірургію. Крім того, їм змінювали анкетні дані.

“У подальшому вони продовжують виконувати дані (контррозвідувальні, ­– ред.) завдання. Я принагідно їм дякую”, ­– додав глава СБУ.