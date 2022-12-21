Про це повідомив Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу “1+1”.
За його словами, жінки-агентки є справжніми “амазонками контррозвідувальної діяльності”. Він впевнений, що після перемоги України над Росією деякі випадки можуть стати майбутніми екранізованими фільмами або блокбастерами.
“Особливо, до речі, я хотів би відмітити жіночу складову в наявному агентурному апараті. Це просто вищий пілотаж, справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Впевнений, що після нашої перемоги окремі сюжети можуть бути екранізовані в кінофільмах і блокбастерах. Бо це робота в тилу ворога, пов’язана з активними контррозвідувальними заходами. Їм при житті пам’ятники треба ставити”, – сказав Василь Малюк.
Деякі представниці СБУ вже пройшли через пластичну хірургію. Крім того, їм змінювали анкетні дані.
“У подальшому вони продовжують виконувати дані (контррозвідувальні, – ред.) завдання. Я принагідно їм дякую”, – додав глава СБУ.
- 21 грудня в Україні вперше показали, як виглядає військова жіноча форма та амуніція, яку розробив проєкт “arm women now”, котрі наразі тестуються Збройними силами України.