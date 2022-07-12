Про це повідомило ТСН.ua.
Колишній радник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів зазначив, що облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року. Хоча стати на нього можна вже зараз.
Долучитися можуть жінки, молодші за 60 років. Для цього не має бути протипоказань через здоров’я, а професія чи фах повинні відповідати наказу Міноборони.
“Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку, і багато з них уже там було, тих професій, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Це те саме, що нині стосується чоловіків”, — додав Віктор Андрусів.
Щоб виїхати, потрібно отримати окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. За словами Андрусіва, таке стосуватиметься приблизно 2-3 тисяч жінок, тому “цього ніхто суттєво не відчує”.
- Нагадаємо, у разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.
- Натомість чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.