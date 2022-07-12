Про це повідомило ТСН.ua.

Колишній радник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів зазначив, що облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року. Хоча стати на нього можна вже зараз.

Долучитися можуть жінки, молодші за 60 років. Для цього не має бути протипоказань через здоров’я, а професія чи фах повинні відповідати наказу Міноборони.

“Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку, і багато з них уже там було, тих професій, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Це те саме, що нині стосується чоловіків”, — додав Віктор Андрусів.

Щоб виїхати, потрібно отримати окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. За словами Андрусіва, таке стосуватиметься приблизно 2-3 тисяч жінок, тому “цього ніхто суттєво не відчує”.