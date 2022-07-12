Жінки, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не зможуть виїхати за кордон. Для виїзду потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від військкоматів.

Про це повідомило ТСН.ua.

Колишній радник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів зазначив, що облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року. Хоча стати на нього можна вже зараз.

Долучитися можуть жінки, молодші за 60 років. Для цього не має бути протипоказань через здоров’я, а професія чи фах повинні відповідати наказу Міноборони.

“Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку, і багато з них уже там було, тих професій, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Це те саме, що нині стосується чоловіків”, — додав Віктор Андрусів.

Щоб виїхати, потрібно отримати окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. За словами Андрусіва, таке стосуватиметься приблизно 2-3 тисяч жінок, тому “цього ніхто суттєво не відчує”.