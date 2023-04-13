Понад сотня жінок підприємиць протягом двох місяців навчання вдосконалювали свої бізнеси, 25 з них пітчили проєкти перед інвесторами та 6 отримали фінансову допомогу у розмірі 4 тис. доларів на розвиток власної справи.

Завершилася друга хвиля навчальної програми UWE Hub 2.0. від Ukrainian Women Entrepreneurs Hub для жінок-підприємиць в Україні та за її межами, що реалізується Центром “Розвиток КСВ” в межах програми USAID “Мріємо та діємо”. Партнером з імпакт-фінансування бізнесів учасниць навчальної програми є Civic UA.

На онлайн – програму для жінок-підприємиць UWE Hub 2.0. подали заявки понад 640 жінок, що втричі більше порівняно з минулою хвилею. З них було відібрано 140 учасниць, на основі якості заявки, розуміння унікальності власної справи та шляху її реалізації, персональної мотивації та інтерв’ю.

“Програма USAID “Мріємо та діємо”, яку виконує IREX, має на меті створювати економічні можливості для молоді. UWE Hub – приклад ініціативи, яка відповідає на потреби жінок підприємиць тут і зараз, надає експертне, а разом з цим, безпечне і дружнє середовище для розвитку їхніх бізнес-ідей. Випускниці цієї програми отримують не лише більш якісні власні справи, а й впевненість та економічну незалежність”, – сказала Юлія Ткачук, заступниця директорки програми “Мріємо та діємо”.

Упродовж 7 тижнів учасниці пройшли 10 практичних онлайн-лекцій, додаткові воркшопи, створили індивідуальні бізнес-плани, фінансові моделі для бізнесу та зрозуміли, як далі розвивати власну справу.

Навчальна онлайн-програма допомогла підприємицям перетворити власну бізнес-ідею у прорахований покроковий бізнес-план, готовий до запуску, пропрацювати виклики бізнесу пов’язані з масштабуванням, кризовим менеджментом та залученням фінансування. Як результат проходження навчальної програми близько 15 учасниць юридично зареєстрували бізнес, перейшли від ідеї до реалізації власної справи та навіть запустили пілот бізнес продуктів.

До етапу менторства дійшли 80 підприємиць, де протягом двох тижнів під керівництвом менторів та менторок зі всього світу готували презентації проєктів для фінальної Pitch Night перед інвесторами та партнерами програми.

Фіналом UWE Hub 2.0. Pitch Night стало те, що 6 українкам за 5 хвилин виступу вдалося переконати членів журі, що їх бізнес вартий уваги інвесторів та отримати головний приз UWE Hub – грант на суму 4 тисячі доларів на оплату консультаційних та експертних послуг.

Переможницями стали та отримали приз від головного донора UWE Hub Програми USAID “Мріємо та діємо”:

Зарва Анна – бренд святкових класичних костюмів для малюків “Badooka”.

Копцева Валерія – веганський/вегетаріанський заклад “Ліс”;

Козакевич Олександра – готові квести-сюрпризи “Смугастий слон”;

Також перемогли та отримали грант від нашого партнера з імпакт-фінансування – Civic UA:

Гордійчук Марина – перший етно еко бренд іграшок для котів і собак “Байдик”;

Гриньків Аня – апсайклінг-бренд українського етно модерного одягу “ Стрій”;

Шамаєва Анна – школа англійської мови wowzers.english та курс “MEDICAL ENGLISH”.

Під час навчальної програми всі учасниці виявили бажання підтримати ще одну підприємицю з початком бізнесу зібравши 9 тис. грн та голосуванням обрали Катерину Скрильник, власницю бізнес-ідеї “Сироварня родини Скрильник”.

“Українські жінки підприємиці вражають своєю сміливістю ідей, прагненням будувати свою власну справу та розвивати економіку навіть під час війни в Україні. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати жінок на шляху створення бізнесів та формування середовища для зростання, обміну та колаборацій серед бізнес спільноти підприємиць. Це наш внесок у перемогу та успішне економічне майбутнє України”, — коментує Марина Саприкіна, засновниця проєкту UWE Hub, керівниця Центру “Розвиток КСВ” та експертка зі сталого розвитку та КСВ.

“Навчальна програма UWE Hub 2.0 допомогла доповнити мої знання з бізнесу та підвищити його ефективність. Від щирого серця рекомендую її всім, хто хоче зробити свій бізнес більш успішним! Велика подяка команді UWE Hub за незабутній досвід!”, – Анна Зарва, переможниця та власниця бренду для малюків “Badooka”.

“Програма дала сильну мотивацію розвивати свій бізнес, крутий приклад комунікації та підтримки від команди UWE, натхнення перебуваючи серед жінок-підприємиць України. Я навчилась розраховувати фінансову та бізнес модель. Навчилась розповідати про свій продукт, навіть коли час обмежений до 5 хв. Також вдячна за свою менторку Анастасію Кутузову, яка допомогла зробити перші кроки до створення Love марки”, – Олександра Козакевич, переможниця програми та власниця бренду готових квестів-сюрпризів “Смугастий слон”.

За словами Гордійчук Марини, переможниці та засновниці першого етно еко-бренду іграшок для котів і собак “Байдик”: “Для нас надзвичайно важливо популяризувати Україну через милі та грайливі іграшки, дарувати відчуття культурної спадщини через гру з улюбленцями. І завдяки програмі UWE Hub 2.0 отримала нові знання, які вдалось відразу закріпити на практиці, структурувала попередній досвід та, що особливо цінно – визначила фінансову модель та розробила план реалізації фінансових цілей. Та загалом, отримала неймовірний заряд позитиву, енергії, натхнення і мотивації від учасниць та організаторів”.

“UWE Hub — це не тільки знання. Це натхнення і неймовірна впевненість у своїх можливостях! Це потужна спільнота, що показує, наскільки важливим є жіноче партнерство”, – вважає Анна Шамаєва засновниця “Wowzers.english” з ідеєю курсу англійської мови для медиків.

“Акселераційна програма від UWE Hub стала ключовою подією, навіть поштовхом в історії мого бізнесу: я нарешті перетворила свої ідеї на інструменти, і з ремісниці поступово перетворююсь на менеджерку”, – Анна Гриньків засновниця апсайклінг-бренд українського етно модерного одягу “Стрій”.

Навчальна програма орієнтована на жінок, які мають бізнес-ідею, але стикаються з перешкодами на шляху її реалізації, тому потребують нових знань та підтримки від експертів/ок та спільноти, а також на жінок, які мають бізнес на стадії запуску, але потребують практичних знань і консультацій для посилення і розвитку своєї власної справи.

UWE Hub – перш за все спільнота свідомих підприємиць, які зацікавлені у розвитку власної справи, а також небайдужих до розвитку бізнесу стейкхолдерів. Окрім навчальної програми та спільноти, ми вже анонсували відкриття офлайн хабів для жінок підприємиць у чотирьох громадах: Бровари (Київська обл.), смт Гоща (Рівненська обл.), Івано-Франківськ та Чернівці. У хабах також будуть дитячі кімнати, аби жінки з дітьми також не боялися ставати ефективними лідерками, жінками у бізнесі, які рушать зміни на рівні країни.

Долучитися до спільноти жінок-підприємиць UWE hub можливо за посиланням – https://www.uwehub.org/copy-of-contact

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Інформаційними партнерами є Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес та Український Фонд стартапів. Партнером з імпакт-фінансування навчальної програми є Civic UA.

UWE Hub (Ukrainian Women Entrepreneurs Hub) – це спільнота свідомих підприємиць, які зацікавлені у розвитку власної справи, і стейкхолдерів, які готові підтримувати бізнеси жінок. Програма UWE Hub започаткована у серпні 2022 році Центром “Розвиток КСВ” в межах програми “Мріємо та діємо”.

Програма “Мріємо та діємо” впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом(IRI) та Zinc Network.

CSR Ukraine, Центр “Розвиток КСВ” – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже п’ятнадцять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).

Civic – це неприбуткова британська організація, що розвиває громади заради імпакту у Великій Британії, країнах Близького Сходу та Африки. Цього року Civic разом з Save the Children, UK, Disaster Emergency Committee, Clifford&Chance та іншими партнерами запускає платформу імпакт-інвестування та фонд з підтримки соціального та жіночого підприємництва з метою відновлення та подальшої розбудови України.