У 2022 році Міністерство оборони України розробить механізм, аби жінки могли стати на військовий облік дистанційно. Процес спростять, його зроблять прозорим та доступним.

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наказ №313 – не несподіваний. У березні цього року був прийнятий Закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій. Тобто, це – спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку”, – написала вона.

Ганна Маляр зазначила, що наказ є виконанням цього закону.

“Військовий облік жінок був і раніше. Приміром, постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову. З тих пір частина професій зникла, інші – з‘явились”, – написала заступниця міністра.

Вона наголосила, що порядок потребує оновлення та удосконалення.

“Навіщо держава це робить? Щоб навести лад у військовому обліку та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, – це зруйнована система військового обліку”, – уточнила Ганна Маляр.

Чиновниця зазначила, що вже завтра йти до Територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів) не потрібно. Адже, за її словами, виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього 2022 року.

“Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми. Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо”, – повідомила заступниця міністра.