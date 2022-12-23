Після того, як "Талібан" заборонив жінкам Афганістану навчатись в університетах, десятки жінок зібралися біля Кабульського університету на знак протесту.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня афганським студенткам університету не дозволили відвідувати кампуси, а міністерство вищої освіти повідомило, що їхній доступ буде призупинено “до подальшого повідомлення”. Цей крок викликав різке засудження з боку іноземних урядів і критику з боку деяких афганців, що викликало протести в афганських містах.

До прикладу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що таліби намагаються довести афганських жінок “до темного майбутнього без можливостей”, забороняючи їм відвідувати університети.

Виконуючий обов’язки міністра вищої освіти Ніда Мохаммад Надім у своєму першому коментарі з цього приводу сказав афганській державній телерадіокомпанії RTA, що рішення було зумовлено кількома причинами, зокрема через те, що студентки не носили належного ісламського одягу, і відбувалася взаємодія між студентами різної статі.

“Вони не дотримувалися хіджабу (ісламського жіночого дрескоду), вони приходили в одязі, в якому переважно жінки ходять на весілля”, – сказав він.

22 грудня десятки жінок зібралися біля Кабульського університету, щоб протестувати.

Загалом було близько 50 протестувальників, переважно жінок, які тримали транспаранти та скандували: “Освіта — наше право, університети мають бути відкриті”.

Напередодні студенти університету Нангахар у східному Афганістані також протестували, а студенти-медики покинули іспити на знак протесту проти того, що їхніх однокурсниць виключили.

Масштабні протести стали рідкістю в Афганістані після того, як “Талібан” захопив країну, оскільки їх часто силоміць припиняють служби безпеки. Розрізнені протести, які відбулися, є ознакою невдоволення, яке викликала політика “Талібану”.