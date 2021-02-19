У Флориді двох жінок, які переодяглися в бабусь, спіймали на спробі пройти вакцинацію проти COVID-19.

Про це заявив доктор Рауль Піно, директор департаменту охорони здоров’я штату Флорида в окрузі Оріндж, повідомляє The Washington Post.

За словами Піно, жінки 44 і 34 років наділи капелюхи, рукавички та окуляри, щоб замаскуватися під 65 років – вік, який є пріоритетним для вакцинації проти коронавірусу.

При цьому невідомо, як жінки отримали першу дозу вакцини, тому що, за словами Піно, у них були діючі карти вакцинації.

Розсекретити “бабусь” вдалося, коли співробітники помітили невідповідність з датами їхнього народження, зазначеними у водійських правах і в картах вакцинації. Друге щеплення вони так і не отримали.

Після інциденту жінок вирішили не карати, але їм винесли попередження.

Піно додав, що це не перший випадок, коли люди намагалися за допомогою обману пройти вакцинацію.

Наразі округ Оріндж вакцинував понад 200 000 осіб.