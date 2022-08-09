Жіноча збірна України вдруге в історії виграла шахову Олімпіаду

Жіноча збірна України з шахів за підсумками 11 раундів турніру випередила усі інші збірні та вдруге в історії виграла шахову Олімпіаду.

Про це повідомляє “Суспільне. Спорт”.

Зазначається, що на шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі:

Марії та Ганни Музичук,

Анни Ушеніної,

Юлії Осьмак

Наталії Букси.

Турнір проводився уперше за чотири роки: на попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись лише команді Китаю. Формат Олімпіади — 11 раундів, які грали команди за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

Упродовж усього турніру жіноча збірна України йшла серед лідерок турнірної таблиці. Українки виграли усі стартові чотири протистояння, уперше втративши бали лише у п’ятому раунді з Азербайджаном — нічия. До кінцевого 11-го раунду Україна підходила, не програвши жодного протистояння. З усіма конкурентками — Грузією, Азербайджаном та Індією — українки зіграли внічию, втративши при цьому перемогу у протистоянні з Румунією.

В останньому раунді Україна мала зіграти з Польщею — ще однією претенденткою на перемогу у шаховій Олімпіаді. Тоді як в інших конкуренток були теж очні зустрічі: Індія грала проти США, а Грузія — з Азербайджаном.

“Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у кінцевій партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команду другу перемогу”, — йдеться в повідомленні.

Також ще дві партії у протистоянні Україна — Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

Згодом Україні вдалося не лише випередити Індію, але й стати чемпіонками усієї шахової Олімпіади. У паралельних матчах Індія зазнала другої поразки на турнірі, поступившись США. А ось Грузія з рахунком 3:1 здолала Азербайджан, і хоча зрівнялася з Україною за кількістю очок, поступилася їй за додатковим показником.

Турнірна таблиця після 11 раундів (5 переможців): Україна — 18 балів, Грузія — 18, США — 17, Індія — 17, Казахстан — 17