Темою конгресу цього року стали стратегії розвитку жіночого підприємництва. 20 бізнесвумен, СЕО, лідерок у своїх галузях поділилися досвідом масштабування бізнесу і ведення переговорів, лідерськими навичками та кейсами побудови сильної команди.

Відкрила SHE Congress керівниця HR-департаменту в компанії з бізнес-розвідки YouControl Анна Клименко. Вона поділилася результатами дослідження YouControl про жіноче підприємництво, розповіла, чому ризикових жінок мало серед засновниць великого бізнесу і як знизити сприйняття ризику.

За результатами дослідження YouControl, серед топ-330 компаній за виручкою у 2019 році лише у 3% з них єдиним бенефіціаром є жінка. Зазвичай власниці бізнесу у таких сферах, як торгівля молочними продуктами, яйцями, зерном, кормами, торгівля у неспеціалізованих магазинах, розподіл електроенергії, торгівля рідким, твердим та газоподібним паливом.

Найбільше жінки ризикують там, де не відчувають ризику, — у соціальній сфері. 70% жінок на керівних посадах у сфері освіти.

Генеральна директорка AB&D Group, магістерка філософії Кембриджського університету, парламентерка і дипломатка Юлія Осмоловська поділилася інструментами успішних бізнес-переговорів, а також розповіла про правила підготовки до переговорів. Вона визначила типові помилки перемовниці: відсутність підготовки до переговорів, пасивність, переконання емоціями замість логіки, демонстрація емоцій. Також вона розповіла про різницю чоловіків і жінок у веденні переговорів:

Іноді жінки можуть ухвалювати свідомо невигідні для себе рішення, щоб не псувати взаємини.

“Негативний досвід — теж досвід”, — СЕО & co-founder Better Me Вікторія Рєпа розповіла, як створити міжнародний IТ-продукт та діставати уроки з негативного досвіду. За чотири роки у застосунка 90 млн користувачів в усьому світі. Основний ринок — США.

Серед принципів Better Me, які допомогли стати успішною міжнародної IT-компанією: жодних сумнівів і страхів, переважання швидкості над ефективністю, люди — в пріоритеті, прийняття неминучості змін і відсутність страху перед помилками, адже негативний досвід — це теж досвід.

В IT-індустрії лише 11% керівниць. Одна з причин — жіноча невпевненість у своїх силах. Ми часто говоримо собі “Я ще не готова”, “Я повинна ще отримати навички”, а чоловіки розбираються у процесі.

Про лідерство як рушійну силу бізнесу, лідерський інтелект і про те, як побудувати сильну команду, розповіла глава правління «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Галина Воробйова.

Дослідження показали, що чоловіків частіше обирали на керівні посади тому, що вони були впевненішими у собі і своїх силах, і ця риса виявлялася у їхній манері вести переговори та ухвалювати рішення.

Вона поділилася складовими лідерського інтелекту:

емоційний інтелект — уміння розпізнавати свої і чужі емоції і керувати ними;

уміння розпізнавати свої і чужі емоції і керувати ними; гнучкість і стратегічне мислення;

відповідальність і ухвалення рішень;

постійне бажання вчитися нового, щоб надихати своїх лідерів;

бажання розвивати свою команду;

готовність завжди орієнтуватися на тренди і на клієнта, бути готовим змінюватися заради цього.

Про розвиток cashless-економіки розповіла СEO fintech-компанії LeoGaming і керівниця міжнародної платіжної системи LEO Альона Дегрік Шевцова. Вона поділилася статистикою, розповівши, що у 2020 році безготівкові операції за кртками зросли на 5,5%, а кількість токенізованних карток в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay — на 77%.

Україна на 10-му місці у світі за кількістю користувачів Apple Pay.

Як бізнесу бути готовим до майбутнього? Впроваджувати моделі оплати, які спрощують платіжний ланцюг, бути mobile-first та збільшувати лояльність: підписка — один із найперспективніших форматів продажу додаткових послуг.

“Жінки успішніші у розвитку бізнесу, оскільки більшу частину доходу вкладають у свій бізнес, ухвалюють рішення відповідальніше, вони мультизадачні та комунікабельні”, — упевнена директорка з комунікацій, КСВ та залучення UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська. Також вона поділилася проблемами, з якими стикаються жінки у розвитку бізнесу:

56% жінок відчувають брак знань з менеджменту, оподаткування, маркетингу та інших специфічних галузей;

52% не впевнені у власних силах і бояться ризикувати;

42% не вистачає інвестицій.

Також Яніна представила учасницям програму UKRSIBBANK BNP Paribas Group “Жінки у бізнесі”, яка в 2020 році увійшла до першого звіту Глобального договору ООН у межах досягнення 17 Цілей сталого розвитку. Яніна впевнена:

Жіноче підприємництво — неймовірна сила у побудові економіки.

Старша національна лідерка, б’юті-експертка Mary Kay Ukraine Олена Кривченкова поділилася з учасницями онлайн-трансляції принципами успіху в бізнесі. Вона впевнена, що успіх приходить до тих, хто займається улюбленою справою.

Гроші дають натхнення для подальших дій, але згодом ви розумієте, що успіх — це не те, що ти зробив для себе, а те, що ти зробив для інших.

Серед інших принципів:

Місія — це набагато більше, ніж заробити певну суму.

це набагато більше, ніж заробити певну суму. Не “зависайте” у навчанні. Отримали інформацію — одразу її застосовуйте.

одразу її застосовуйте. У вас має бути мета, куди ви йдете. І навколо вашої мети з’явиться команда однодумців. Команда — це синергія.

це синергія. План, і не один, тому що світ постійно змінюється, і у вас має бути рішення, як діяти інакше.

Наполегливість.

Оточення.

Натхнення.

Мотивація.

Інтерес.

Про те, як підприємницям мислити масштабно і виходити на глобальний ринок, у форматі панельної дискусії на SHE Congress 2021: Break the rules обговорили:

засновниця українського бренда Ozerianko Bags Дар’я Озерянко ;

; CEO Kacho Group, співзасновниця бренда Kachorovska Аліна Качоровська ;

; засновниця, СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова ;

; засновниця Borodina Antonina Антоніна Бородіна.

Модератором дискусії стала директорка Офісу з просування експорту України Тетяна Миськова. Учасниці обговорили, чим керувалися під час виходу на міжнародний ринок, і дійшли висновку: щоб бути успішним на глобальному ринку, потрібно навчитися працювати всередині своєї країни.

Теле-і радіоведуча Надія Матвєєва розповіла про публічність як невід’ємну частину успіху та про те, як правильно користуватися цим інструментом. Вона впевнена: бізнес-леді, керівниця компанії повинна обов’язково подумати про те, як вона створюватиме власний бренд і до кого звернутися по допомогу.

Заходьте у публічність із задоволенням, але важливо порівнювати своє реальне життя з тим, що ви транслюєте. Створюючи образ, орієнтуйтеся на те, що вигідно і вам, і світу.

Під кінець конгресу представниця об’єднаного штабу Світлани Тихановської Вероніка Цепкало поділилася своєю історією, участю у білоруській революції та обставинами, які спонукають жінку проявити себе як лідерку і повести за собою людей.

Іти вперед і не здаватися — на це мене надихають усі жінки Білорусі. Коли ми разом — це сила, а коли жінки солідарні — це суперсила.

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+ і дайджест ділової жінки WoMo — дякують партнерам заходу:

генеральному партнеру fintech-компанії LeoGaming;

головному партнеру UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

головному партнеру Mary Kay: топ-бренду в сфері краси;

HR-партнеру Robota.ua;

приймаючому партнеру “Гольф Центр Київ”;

технічному партнеру “Експомедіа”;

Единбурзькій бізнес-школі;

компанії Moneyveo;

“Арт Приз”;

будівельному партнеру «Інтергал-Буд»;

партнеру AB InBev Efes Україна;

партнера Latinium.

А також медіапартнерам: