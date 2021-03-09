У Мехіко на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня сталися сутички між учасниками акції і поліцією.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сутички сталися на головній площі столиці, Зокало.

Протестувальники закликали уряд звернути увагу на погану репутацію країни через вбивства жінок, що часто називають феміцид і гендерним насильством.

За даними уряду, у 2020 році жертвами феміциду стали не менше 939 жінок.

Тисячі жінок, деякі зі своїми дочками, прийшли на марш у мексиканській столиці.

Одна дівчина несла плакат з написом: “Мене не вбивали, але я живу в страху”.

Фото: REUTERS

У якийсь момент деяким учасникам вдалося знести частину великого металевого огородження навколо Національної площі. Огорожу встановили перед маршем.

Офіцерам поліції довелося використовувати свої щити, щоб не допустити протестувальників на територію National Plaza. Місцева газета El Universal повідомила, що демонстранти підпалили щити деяких поліціянтів.

Поліція застосувала сльозогінний газ і кийки, аби розігнати натовп.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 15 офіцерів і чотири представники громадськості були поранені.

Повідомляється, що поліція затримувала і журналістів.

Сутички між борцями за права жінок і поліцією стають все більш частими в Мехіко, оскільки активісти кажуть, що це єдиний спосіб, яким уряд зверне на них увагу.

Також активісти звинуватили президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в ігноруванні проблеми насильства по відношенню до жінок. У минулому році Лопес Обрадор заявив, що критики його адміністрації “маніпулювали” питанням вбивств жінок.