У ході терапевтичної практики, я помітив, що жінки набагато частіше помічають ознаки аб’юзу у відносинах, ніж чоловіки. На мою думку, це викликано тим, що жіночий аб’юз він здебільшого лише емоційний, більш елегантний та витончений, тому чоловіки не помічають такого насилля, а інколи просто кажуть «Та який там аб’юз, вона просто *бе мені мозок».

Спеціально для чоловіків вирішив трішки описати та навести приклади жіночого аб’юзу із терапевтичної практики.

1. Гра на самооцінці та приниження. Жінка принижує самооцінку чоловіка, дорікає та вказує на негативні риси використовуючи фрази: «Коли вже ти подорослішаєш?», «Коли ти почнеш нормально заробляти?», «Ті не справжній чоловік, бо справжній чоловік ….», «Що ти ниєш, як баба?», «Подивись на себе у дзеркало, кому ти треба?», «Ні сам зробити не можеш, ні грошей на майстра нема», «Ким би ти був, якби не я», «Я ж тобі у всьому допомагаю», «Ти можеш хоча б щось зробити?», «Ну скільки можна так жити?», «Мені з тобою не цікаво» і т.д.

2. Контроль, допит, ревнощі. Жінка контролює кожен крок свого чоловіка і чоловік не може самостійно приймати рішення. Чоловік віддає зарплатню жінці і вона сама приймає рішення куди витрачати бюджет. Жінка постійно контролює та агресивно допитує де знаходиться чоловік, з ким, і навіщо. Постійно телефонує і перевіряє чоловіка. Через ревнощі до знайомих, подруг, колег і т.д. жінка забороняє чоловіку самому ходити на свята (корпоративи, дні народження, концерти і т.д.), а якщо таке відбувається, то влаштовує допит про те, що відбувалося, хто з ким розмовляв, хто з ким танцював і т.д. Жінка постійно перевіряє телефон чоловіка, його електронну пошту, месенджери, телефонну книгу тощо. Контролю кому він ставить лайки у соцмережах.

3. Подвійні стандарти. Жінці дозволяється щось робити, а чоловіку ні. Жінка може всю ніч гуляти з подругами, а чоловік ні. Жінка може матюками лаяти чоловіка, а він ні. Жінка може витрачати кошти на розваги, а чоловік ні. Жінка може подорожувати сама, а чоловік ні. Ти маєш мені довіряти, а я тобі не довіряю. Жінці можна всі вихідні лежати на дивані, бо втомилась, а чоловіку ні. Жінці можна бути емоційною, а чоловіку ні.

4. Газлайтинг – намагання спотворити реальність, видати вигадане за реальність. Фрази: «Тобі здалося», «Такого не було», «Ти, що зовсім з глузду з’їхав, такого не могло бути», «Мені все одно, що ти такого не пам’ятаєш, все саме так і було», «Ти все вигадуєш», «Ти сказав, саме те, що я почула», і т.д.

5. Конфлікти по колу. Жінка постійно провокує конфлікт з однієї і тієї ж причини. Проблема при цьому ні як не вирішується, рішення не приймаються, що робити і що від тебе хочуть не зрозуміло.

6. Необхідність самоконтролю. Чоловік намагається скриту правду, поводитись певним чином, замовчувати проблеми та почуття, не проявляти себе, підбирає слова, щоб не викликати агресію зі сторони жінки, або щоб не образити її, чи не викликати критику у свою сторону.

7. Перебільшення Емоційна реакція жінки не відповідає ситуації. Чоловік запізнився на 5 хвилин, а його агресивно звинувачують у безвідповідальності та байдужості до почуттів жінки. Чоловік випив пляшку пива, а його звинувачують у тому, що він витрачає забагато коштів на власні розваги. Чоловік просто поглянув на іншу жінку, а на нього починають кричати та звинувачувати у зрадах.

8. Виклик жалю. Звинувачуючи чоловіка жінка викликає жалість до себе. Фрази: «Я у всьому тобі допомагаю, а ти мене не цінуєш», «Як же важко, коли ти мене не розумієш, чому не такий як був раніше?», «Я не можу нормально виглядати, бо ти мало заробляєш», «Через тебе я змушена працювати».

9. Відносини з умовою, або погрозою Жінка надає згоди на певні дії, лише у тому разі якщо чоловік виконає певні умови. Або погрожує щось робити чи ні, якщо чоловік не виконає умову. «Я дозволю тобі поїхати в гори з друзями, якщо ти купиш мені телефон», «Я буду тобі готувати сніданки, якщо будеш давати мені гроші на СПА», «Якщо ти прийдеш пізно з корпоративу, то у нас не буде сексу місць», «Якщо ти не почнеш більше заробляти, а буду змушена просити гроші в інших чоловіків», «Якщо ти не будеш розвиватися і не знайдеш іншу роботу, то я тебе покину».

10. Порівняння з іншими чоловіками. Жінка порівнює свого чоловіка, здебільшого в негативному для нього аспекті, з його друзями, керівником, родичами, знайомими, щодо матеріального достатку, роботи, піклування про сім’ю, зовнішності, рис характеру, вчинків.

11. Знецінення досягнень. Коли мова йде про здобутки чи сильні сторони чоловіка, жінка змінює тему, переводить увагу на себе, або концентрується на недоліках. Часто для цього використовуються слова: «в той самий час», «але», «при цьому», «а я», «я згадала» і т.д.

12. Перенесення відповідальності. За всі конфлікти та невдачі у відносинах відповідальність переноситься на чоловіка. Винний завжди чоловік. Жінка звинувачує чоловіка, що це він став причиною її аморального вчинку. Чоловік винен у всіх невдачах жінки на роботі, у навчанні, самореалізації, зовнішньому вигляді і т.д.

13. Егоцентризм У відносинах важливі лише бажання та потреби жінки. Жінка вирішує де пара хоче відпочивати, куди піти, куди витрати кошти, чим займатись, як виховувати дітей, що добре, а що погано. При цьому, з часом чоловік забуває і не знає чого він хоче, що йому треба і т.д., бо за нього це вирішує жінка.

14. Нерівноцінний вклад у відносини. Чоловік постійно вкладає у відносини свій час, фінансові ресурси, намагається покращити відносини, в той час, як жінка не вважає за необхідне віддавати щось заради відносин і паразитує на вкладі чоловіка.

15. Провокація. Жінка постійно провокує чоловіка, ображає його, принижує, щоб він почав сваритись, кричати, нервувати і після цього або звинувачує чоловіка у тому, що він аб’юзер і викликає жаль до себе, або робить його винним у всіх проблемах у стосунках.

16. Ігнорування. Жінка удає, що не чує свого чоловіка. Не звертає уваги на його прохання та побажання.

17. Налаштування дітей проти батька. Жінка розповідає дітям про те який батько поганий, що всі проблеми і сварки через нього. Що батько не піклується про сім’ю і т.д.

Якщо ви підозрюєте, що знаходитесь в аб’юзивних відносинах, то не зволікайте і починайте опрацьовувати це питання. Спочатку визнайте проблему, а потім починайте її вирішувати. Повертайте собі почуття власної гідності, жагу до життя, чуттєвість до власних бажань та потреб.