Про це йдеться на сайті “We Convention”, а також на це звернула увагу українська акторка, теле- та радіоведуча Василіса Фролова в Instagram.
Форум позиціонує себе, як захід з розширення прав жінок, а також можливість послухати та поспілкуватися з успішними й впливовими жінками з усього світу.
Втім, серед них зустрічається й не одна громадянка РФ, а на головній сторінці серед шести спікерок, половина — росіянки.
Деякі з них підписані, як представниці інших країн. Зокрема, Франції, Німеччини, ОАЕ тощо. Проте, є й ті, хто таки позначені як спікерки з РФ.
Наприклад, на форумі буде присутня російська супермодель Наталія Водянова, а також російська акторка та режисерка Рената Літвінова. Обидві жінки буцімто з Франції.
Зауважимо, що серед учасниць є й підприємиця та мати американського мільярдера і винахідника Мей Маск.
“Я вірю, що міжнародним спікеркам ще можна відмовитись від участі. Бо більшість з виступаючих росіянок або відкрито, або мовчки підтримують війну. Підтримують вбивство мирних українців. Підтримують геноцид українського народу”, — написала Фролова.
За її словами, спочатку серед спікерок була й російська блогерка Олена Бліновська. Втім, згодом її нібито прибрали з форуму. Твердження про це підтвердили й підписниці Фролової, які нині проживають в Дубаї. Вони зазначили, що відповідні плакати з Бліновською висіли в місті.
Українська ведуча закликала міжнародних учасниць відмовитись від участі у “We Convention”, назвавши її “ганебною компанією росіянок”, які підтримують війну.
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