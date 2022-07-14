У Генштабі Збройних Сил України заявили, що братимуть жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Військові опрацювали зміни до Переліку спеціальностей та професій після одержання яких жінки стають військовозобов’язаними. Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки певних спеціальності та професій братимуться на військовий облік.

Водночас після загальної мобілізації під час війни з РФ стало відомо, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Зазначається, що “більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів”. Наразі армія потребує у фахівчинь із медицини, радіотехніки та харчових технологій. У такий спосіб, немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Попри це, Генштаб братиме жінок на військовий облік лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць “після завершення особливого періоду в державі”.