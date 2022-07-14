Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Військові опрацювали зміни до Переліку спеціальностей та професій після одержання яких жінки стають військовозобов’язаними. Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки певних спеціальності та професій братимуться на військовий облік.
Водночас після загальної мобілізації під час війни з РФ стало відомо, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.
Зазначається, що “більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів”. Наразі армія потребує у фахівчинь із медицини, радіотехніки та харчових технологій. У такий спосіб, немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
Попри це, Генштаб братиме жінок на військовий облік лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць “після завершення особливого періоду в державі”.
- Також жінки, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не зможуть виїхати за кордон. Для виїзду потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від військкоматів.
- Нагадаємо, у разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.
- Натомість чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.