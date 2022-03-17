Жительці Миколаївської області, яка намагалася незаконно переправити цивільного чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

Як визначили правоохоронці, 40-річна мешканка Миколаївської області чітко знала, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України. Тому вона намагалася незаконного переправити свого цивільного чоловіка до Молдови через МПП “Росошани” у Дністровському районі Чернівецької області.

На 37-річного військовозобов’язаного громадянина України, чоловіка, який ховався у “бейбі-боксі”, складено адміністративний протокол.

Натомість його дружині загрожує кримінальна відповідальність. Санкції частини 1 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.