Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.
Як визначили правоохоронці, 40-річна мешканка Миколаївської області чітко знала, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України. Тому вона намагалася незаконного переправити свого цивільного чоловіка до Молдови через МПП “Росошани” у Дністровському районі Чернівецької області.
На 37-річного військовозобов’язаного громадянина України, чоловіка, який ховався у “бейбі-боксі”, складено адміністративний протокол.
Натомість його дружині загрожує кримінальна відповідальність. Санкції частини 1 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.
- Нагадаємо, 25 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона триватиме протягом 90 діб.
- Загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США з міжнародною ініціативою щодо створення об’єднання держав U-24. Метою союзу є ефективне реагування на виникнення збройних конфліктів та катастроф протягом 24 годин, аби зберігати людські життя.