У Закарпатській області в місті Мукачево чоловік поскаржився на поліцейських і наклав на себе руки в прямому ефірі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури в Закарпатській області.

“Мукачівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом ймовірного доведення мукачівця до самогубства”, – йдеться в повідомленні.

Дану інформацію виявили в ході моніторингу соціальної мережі. Чоловік на відео скаржився на дії поліцейських та в подальшому покінчив життя самогубством.

Мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі ТУ ДБР у м. Львові.

Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).