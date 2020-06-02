Про це повідомила пресслужба прокуратури в Закарпатській області.
“Мукачівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом ймовірного доведення мукачівця до самогубства”, – йдеться в повідомленні.
Дану інформацію виявили в ході моніторингу соціальної мережі. Чоловік на відео скаржився на дії поліцейських та в подальшому покінчив життя самогубством.
Мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі ТУ ДБР у м. Львові.
Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).
- Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.