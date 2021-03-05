Хлопець поділився фотографією в Facebook.

На фото море і небо тієї миті були одного відтінку, тож ті, хто бачив корабель, мали сумніви щодо реальності того, що відбувається. Складалося враження, ніби-то судно пливе небом, серед ледь помітних хмар.

“Коли я щойно побачив корабель, мені довелося кілька разів придивитися до нього уважніше, тому що мені здавалося, що він дійсно ширяє в повітрі. Трохи пізніше я все ж зрозумів: це оптична ілюзія, і зовсім неймовірна”, – розповів Коллін.