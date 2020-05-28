У Сінгапурі заарештований на 4 місяці таксист за поширення неправдивої інформації в Facebook про введення нових обмежень у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляється в матеріалі інформаційного агентства Reuters.

40-річний Кеннет Лай Ен Хуей закликав користувачів в соціальних мережах запасатися продуктами через те, що можуть бути введені нові обмеження. Чоловік видалив повідомлення, яке він опублікував у групі, що налічує близько 7500 учасників, через 15 хвилин.

Незважаючи на це, державний обвинувач вимагав притягнути сінгапурця до відповідальності.

Відзначимо, що за час карантину, в Сінгапурі спостерігалися панічні настрої.

Разом з тим Сінгапур ввів санкції за порушення правил карантину та поширення дезінформації.