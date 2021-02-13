У США бізнесмен з Теннессі Білл Дорріс залишив у спадок своїй собаці Лулу п'ять мільйонів доларів.

Про це пише Associated Press.

Дорріс був успішним бізнесменом, який не був одружений і помер наприкінці минулого року. Тепер собака проживатиме в його подруги Марти Бертон, яка доглядала за нею під час робочих поїздок чоловіка.

Бертон пояснила рішення Дорріса тим, що він “просто дуже любив свою собаку”.

Жінка сумнівається, що вони з Лулу встигнуть витратити всю заповідану суму, але додала, що вони “намагатимуться це зробити”.

Також зазначається, що покійному Доррісу належала ділянка землі біля автостради, на якій розташовано пам’ятник генералу армії конфедератів Натаніелю Бедфорду Форресту. Доля цієї ділянки та пам’ятника буде вирішуватися в суді по спадкових справах.