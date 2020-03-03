Житель Тернополя повідомив про зараження знайомого коронавірусом, щоб змусити приїхати до нього швидку допомогу. За цей вчинок чоловік понесе адміністративну відповідальність, на нього склали протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Так, на лінію “102” надійшло повідомлення з Тернополя про те, що його знайомий контактував з громадянами з Китаю і тепер з температурою перебуває вдома, наражаючи на небезпеку сусідів.

Однак коли поліція приїхала за вказаною адресою, двері їм ніхто не відкрив. На наступний день вони розшукали власника квартири, але той заперечував, що дзвонив в поліцію. Коли йому показали номер, з якого на лінію “102” надійшло повідомлення, чоловік сказав, що це номер його кума – він живе в тому ж будинку, але в іншій квартирі.

41-річний кум зізнався, що це він викликав допомогу, інакше швидка відмовлялася приїжджати до нього.

“Мені було погано, піднявся тиск, і я подзвонив на 103. Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про нібито хворого знайомого і про те, що у нього коронавірус. Через кілька хвилин ще раз подзвонив у швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали”, – розповів він.

<noscript><iframe title="Тернополянин, не дочекавшись приїзду швидкої, підняв на ноги спецслужби" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/FlTxd8CTfvQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

За цей вчинок чоловік понесе адміністративну відповідальність, на нього склали протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Чоловіку загрожує від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).