Відповідне рішення виніс Вінницький міський суд.
“Вінницький міський суд… визнав винним 28-річного вінничанина, який у березні 2019 року на шкільному спортивному стадіоні у місті Вінниці ударив ногою собаку на очах у 80-річного господаря. Від удару тварина загинула”, – йдеться в повідомленні.
Обвинувачений свою провину не визнав. Прокуратура просила суд призначити чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Суд проаналізував свідчення обвинуваченого, потерпілого, трьох свідків, дослідив письмові докази та відеозаписи зі слідчого експерименту. В результаті чоловік був засуджений до 5 років в’язниці (за ч.3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України).
Також суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набуття вироком чинності.
Як повідомляє місцеве видання “20 хвилин”, інцидент стався в березні 2019 року. Пенсіонер гуляв зі своїм 14-річним псом Бімом на території школи № 33. До нього раптом підійшов чоловік зі своїм бійцівським собакою (без намордника) і завдав Біму кілька ударів у живіт. По дорозі до ветеринарної клініки пес помер.
Сам зловмисник стверджував, що собаки “зчепилися між собою”, і він нібито “відштовхнув” Біма.
Загиблий пес. Фото: vn.20minut.ua
Як відомо, в українському законодавстві з 2017 року суттєво підвищено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Зокрема, ст. 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
- У Херсоні правоохоронці розслідують насильницьку смерть кошеняти: згідно з попередніми даними, тварину викинули з вікна, внаслідок чого вона загинула.
- У листопаді минулого року директор держархіву Хмельницької області прив’язав до свого авто собаку і протягнув тварину по асфальту більше кілометра. Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами”. Про факт знущання над твариною в поліцію повідомили свідки події.