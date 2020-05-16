28-річного жителя Вінниці засудили до п'яти років позбавлення волі за жорстоке побиття собаки, в результаті якого тварина померла.

Відповідне рішення виніс Вінницький міський суд.

“Вінницький міський суд… визнав винним 28-річного вінничанина, який у березні 2019 року на шкільному спортивному стадіоні у місті Вінниці ударив ногою собаку на очах у 80-річного господаря. Від удару тварина загинула”, – йдеться в повідомленні.

Обвинувачений свою провину не визнав. Прокуратура просила суд призначити чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Суд проаналізував свідчення обвинуваченого, потерпілого, трьох свідків, дослідив письмові докази та відеозаписи зі слідчого експерименту. В результаті чоловік був засуджений до 5 років в’язниці (за ч.3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України).

Також суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набуття вироком чинності.

Як повідомляє місцеве видання “20 хвилин”, інцидент стався в березні 2019 року. Пенсіонер гуляв зі своїм 14-річним псом Бімом на території школи № 33. До нього раптом підійшов чоловік зі своїм бійцівським собакою (без намордника) і завдав Біму кілька ударів у живіт. По дорозі до ветеринарної клініки пес помер.

Сам зловмисник стверджував, що собаки “зчепилися між собою”, і він нібито “відштовхнув” Біма.

Загиблий пес. Фото: vn.20minut.ua

Як відомо, в українському законодавстві з 2017 року суттєво підвищено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Зокрема, ст. 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.