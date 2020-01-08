У Закарпатській області затримали місцевого жителя, який під час конфлікту в розважальному закладі облив бензином іноземця і підпалив його.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

“Сьогодні, 8 січня, близько 5 ранку, Іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з опіками обличчя та рук доставлено громадянина Латвії. Як з’ясували правоохоронці, травми 25-річний житель міста Рига отримав в диско-барі в селі Довге. На той час іноземець гостював у родичів, місцевих жителів”, – йдеться в повідомленні.

У місцевому барі між іноземцем та 23-річним жителем села виник конфлікт, після чого українець облив латвійця з пляшки з рідиною, імовірно, бензином, підпалив і втік.

“В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження обох рук, опіки тулуба, обличчя та дихальних шляхів. Зараз латвієць знаходиться в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні “, – додали правоохоронці.

Підозрюваного у скоєнні злочину правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту і опитують свідків.