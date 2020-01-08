Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.
“Сьогодні, 8 січня, близько 5 ранку, Іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з опіками обличчя та рук доставлено громадянина Латвії. Як з’ясували правоохоронці, травми 25-річний житель міста Рига отримав в диско-барі в селі Довге. На той час іноземець гостював у родичів, місцевих жителів”, – йдеться в повідомленні.
У місцевому барі між іноземцем та 23-річним жителем села виник конфлікт, після чого українець облив латвійця з пляшки з рідиною, імовірно, бензином, підпалив і втік.
“В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження обох рук, опіки тулуба, обличчя та дихальних шляхів. Зараз латвієць знаходиться в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні “, – додали правоохоронці.
Підозрюваного у скоєнні злочину правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту і опитують свідків.
- Невідомі влаштували в новорічну ніч стрілянину на Троєщинському ринку в Києві.