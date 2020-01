Про це повідомляє видання The Telegraph.

Так, у середу, 22 січня, температура в штаті опустилася до рекордно низького рівня: від -1 до +4 градусів за Цельсієм. Це нечасте явище для зазвичай теплої Флориди, де навіть узимку температура рідко опускається нижче приблизно 18°C.

Ігуани були завезені до Флориди мандрівниками з Центральної і Південної Америки в 1960-х роках. Початковий ареал проживання цих тварин – південь Бразилії, Мексика і Парагвай.

Ігуани погано переносять низькі температури і впадають у заціпеніння (сплячку). Їх метаболізм сповільнюється, але вони дихають, навіть коли здаються неживими.

У зв’язку з цим метеорологи попередили жителів Флориди, що ящірки заціпеніють від холоду і почнуть падати з дерев.

“Зазвичай ми такого не прогнозуємо, але не дивуйтеся, якщо ігуани ввечері попадають з дерев” – повідомила Метеорологічна служба Майамі в Twitter.

Варто відзначити, що дорослі самці ігуани можуть досягати 1,5 метрів у довжину і важити до 9 кілограм. Хоч ці тварини зараз є звичайним явищем у Флориді, екологи вважають, що цей вид загрожує природному біологічному різноманіттю штату. Ігуан часто “звинувачують” у тому, що вони завдають шкоди популяціям метеликів і равликів, а також риють нори, які наносять шкоду місцевій інфраструктурі.

Тим часом жителі Флориди почали публікувати фотографії і відеозаписи заціпенілих ігуан, які падають з дерев. Користувачі Мережі закликають зігрівати тварин, поки температура не виросте.

При цьому місцева влада не заохочує подібні ініціативи, оскільки відомо, що ігуани можуть нападати на людей.

Фото: HANS DERYK/REUTERS

Those iguanas you see everywhere will eventually wake up and scurry off. Here’s one outside our Broward Bureau doing just that: pic.twitter.com/UKV6BtWuhU — Frank Guzman (@fguzmanon7) January 22, 2020

South Florida is waking up to cold temperatures and iguanas falling from the sky. Might as well make him comfy with blankie and hat while he thaws out. #FloridaWinter #iguana pic.twitter.com/1w1cgtZ8vx — Lori Bale (@loribale) January 22, 2020

Wait for it… wait for it… it was literally raining iguanas in South Florida this morning due to the cold weather. And no, we did NOT shake the tree. https://t.co/Nrn56ivtBV pic.twitter.com/xcUxv0LHRd — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 22, 2020

Yesterday, there was news no one believed…iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) January 22, 2020