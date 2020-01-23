Про це повідомляє видання The Telegraph.

Так, у середу, 22 січня, температура в штаті опустилася до рекордно низького рівня: від -1 до +4 градусів за Цельсієм. Це нечасте явище для зазвичай теплої Флориди, де навіть узимку температура рідко опускається нижче приблизно 18°C.

Ігуани були завезені до Флориди мандрівниками з Центральної і Південної Америки в 1960-х роках. Початковий ареал проживання цих тварин – південь Бразилії, Мексика і Парагвай.

Ігуани погано переносять низькі температури і впадають у заціпеніння (сплячку). Їх метаболізм сповільнюється, але вони дихають, навіть коли здаються неживими.

У зв’язку з цим метеорологи попередили жителів Флориди, що ящірки заціпеніють від холоду і почнуть падати з дерев.

“Зазвичай ми такого не прогнозуємо, але не дивуйтеся, якщо ігуани ввечері попадають з дерев” – повідомила Метеорологічна служба Майамі в Twitter.

Варто відзначити, що дорослі самці ігуани можуть досягати 1,5 метрів у довжину і важити до 9 кілограм. Хоч ці тварини зараз є звичайним явищем у Флориді, екологи вважають, що цей вид загрожує природному біологічному різноманіттю штату. Ігуан часто “звинувачують” у тому, що вони завдають шкоди популяціям метеликів і равликів, а також риють нори, які наносять шкоду місцевій інфраструктурі.

Тим часом жителі Флориди почали публікувати фотографії і відеозаписи заціпенілих ігуан, які падають з дерев. Користувачі Мережі закликають зігрівати тварин, поки температура не виросте.

При цьому місцева влада не заохочує подібні ініціативи, оскільки відомо, що ігуани можуть нападати на людей.

Фото: HANS DERYK/REUTERS

  • Майже через 200 років після зникнення, групу з більш ніж 1400 ігуан випустили на одному з Галапагоських островів.