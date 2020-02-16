До кінця доби 16 лютого і вранці 17 лютого в Києві очікуються сильні пориви вітру.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“За прогнозами Укргідрометцентру, в Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 лютого, вночі та вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)”, – наголошується в повідомленні.

Попередження про вітер оприлюднила і прес-служба Київської міської держадміністрації.

В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА закликають жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

• всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру слід сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

• потрібно уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. рекомендується негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.