Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
“За прогнозами Укргідрометцентру, в Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 лютого, вночі та вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)”, – наголошується в повідомленні.
Попередження про вітер оприлюднила і прес-служба Київської міської держадміністрації.
В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА закликають жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:
• всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру слід сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
• потрібно уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. рекомендується негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
- Через глобальне потепління українці частіше спостерігатимуть тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою та теплою. Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.