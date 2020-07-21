Про це повідомила пресслужба СБУ в Facebook.
“За попередньою інформацією, в автобусі знаходяться близько десяти заручників, даних про потерпілих немає. Просимо всіх жителів Луцька для власної безпеки залишатися вдома, або на робочих місцях“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в місті захоплено рейсовий автобус “Берестечко – Красилівка“.
У Службі безпеки повідомляють, що правоохоронці роблять все можливе для звільнення заручників.
- Сьогодні у центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. За даними поліції, в автобусі – 20 заручників. Зловмисник має при собі зброю і вибухівку.