У Службі безпеки просять жителів Луцька, де проходить спецоперація зі звільнення заручників, утриматися від виходів на вулицю.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Facebook.

“За попередньою інформацією, в автобусі знаходяться близько десяти заручників, даних про потерпілих немає. Просимо всіх жителів Луцька для власної безпеки залишатися вдома, або на робочих місцях“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в місті захоплено рейсовий автобус “Берестечко – Красилівка“.

У Службі безпеки повідомляють, що правоохоронці роблять все можливе для звільнення заручників.