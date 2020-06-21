Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Постраждалих в результаті вибуху багатоповерхівки переселили в школу-інтернат, яка розташована за адресою Харківське шосе, 121.
Заклад готовий прийняти до 80 людей. Кількість людей, що вже переселилася, наразі невідома. Постраждалі постійно прибувають і заселяються у дво-, три- та чотиримісні кімнати.
Інтернат обладнано душовими кабінками, також є загальна кухня та багато спальних місць.
Постраждалим вже допомагають і волонтери. Вони привезли продукти та засоби першої потреби.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.
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