Постраждалих жителів багатоповерхівки на Позняках в Києві, де в неділю, 21 червня, стався потужний вибух, відселили в школу-інтернат.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Постраждалих в результаті вибуху багатоповерхівки переселили в школу-інтернат, яка розташована за адресою Харківське шосе, 121.

Заклад готовий прийняти до 80 людей. Кількість людей, що вже переселилася, наразі невідома. Постраждалі постійно прибувають і заселяються у дво-, три- та чотиримісні кімнати.

Інтернат обладнано душовими кабінками, також є загальна кухня та багато спальних місць.

Постраждалим вже допомагають і волонтери. Вони привезли продукти та засоби першої потреби.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.